Несколько лет назад Гарри Стайлс отказался от роли принца Эрика в игровом ремейке «Русалочки», и его место занял Джона Хауэр-Кинг. Теперь эту информацию подтвердил режиссер картины Роб Маршалл. В интервью Entertainment Weekly постановщик рассказал, почему Стайлс решил не участвовать в сказочном мюзикле Disney. По словам Маршалла, Стайлс хотел работать над более мрачными проектами, не связанными с музыкой:

«Мы встречались с ним. Он был прекрасен. Замечательный парень. Но в итоге он почувствовал, что хочет уйти и работать над более мрачными фильмами. Многие молодые музыканты, такие как Гарри, пытаются проложить свой путь, поэтому не всем хочется, чтобы их воспринимали исключительно как певцов. Вот почему он хотел сделать что-то за пределами музыкального жанра, ему хотелось по-настоящему напрячься. Привлечение Стайлса было действительно интересной идеей, но я склонен думать, что всегда все происходит по какой-то причине. Я счастлив, что в фильме в конечном счете сыграли два молодых новичка».

Вместо «Русалочки» Стайлс снялся в психологическом триллере Оливии Уайлд «Не беспокойся, дорогая» и драме Майкла Грандаджа «Мой полицейский», а незадолго до этого певец отметился в эпизодической роли в кинокомиксе Marvel «Вечные».

Премьера «Русалочки» с Холли Бейли в образе морской принцессы Ариэль состоится 26 мая.