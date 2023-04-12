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Киноафиша Новости Девушка вступает в контакт с потусторонним злом в трейлере хоррора «Два, три, демон приди!»

Девушка вступает в контакт с потусторонним злом в трейлере хоррора «Два, три, демон приди!»

12 апреля 2023 12:32
Девушка вступает в контакт с потусторонним злом в трейлере хоррора «Два, три, демон приди!»

Фильм был снят популярными YouTube-блогерами и получил 97% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Студия A24 выпустила трейлер хоррора «Поговори со мной». Главные роли в фильме исполнили Софи Уайлд («Бюро магических услуг»), Джо Берд, Александра Дженсен («Потрепанные»), Отис Дханджи («Аквамен») и Зои Теракес («Девять совсем незнакомых людей»).

Вскоре после появления трейлера стало известно, что официально фильм выйдет в российский прокат 17 августа под названием «Два, три, демон приди!». Дистрибуцией картины в России занимается Arna Media.

В центре сюжета — молодая девушка Миа (Уайлд). В годовщину смерти своей матери героиня соглашается принять участие в спиритическом сенсе, который позволяет людям связаться с мертвыми. Для контакта с иным миром человеку необходимо прикоснуться к особой забальзамированной руке и произнести фразу: «Поговори со мной». Друзья предупреждают Мию об опасностях, которые может таить в себе ритуал, но, встретившись с призраком матери, она полностью забывает об осторожности в общении с призраками. Из-за этого мир живых и мертвых сталкиваются между собой, и Мию начинают преследовать сверхъестественные видения.

Постановщиками картины выступили братья Дэнни и Майкл Филиппу, для которых этот проект стал режиссерским дебютом. Они наиболее известны как создатели развлекательного YouTube-канала RackaRacka. Их фильм был впервые представлен зрителям на фестивале «Сандэнс» в 2023 году, где получил очень положительные отзывы от критиков. В данный момент его средний балл одобрения от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 97%.

В США «Поговори со мной» выйдет 28 июля.

Фото: A24
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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