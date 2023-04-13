Происхождение отеля для киллеров из «Джона Уика»: вышел трейлер мини-сериала «Континенталь»

Спин-офф экшн-франшизы от создателей «Книги Илая» и «Властелина колец: Кольца власти» выйдет на экраны в сентябре.

Стриминговый сервис Peacock выпустил трейлер многосерийного спин-оффа франшизы «Джон Уик» под названием «Континенталь». Главные роли в мини-сериале сыграли Мэл Гибсон («В эфире»), Колин Вуделл («Бортпроводница»), Питер Грин («За жизнь»), Бен Робсон («По волчьим законам») и Айомиде Адеган.

Действие разворачивается в 1970-х годах в Нью-Йорке. В центре истории — возникновение сети отелей «Континенталь», служащей прибежищем для множества наемников и киллеров мирового уровня. Сериал посвящен тому, как «Континенталь» стал одним из главных центров теневого криминального мира. Главным героем выступит молодой Уинстон Скотт (Вуделл), знакомый зрителям по фильмам «Джон Уик», в которых персонажа сыграл Иэн Макшейн. Судя по трейлеру, проект представит фанатам франшизы мир, полный обмана, опасностей и смертельных схваток, ничуть не уступающих в зрелищности оригинальным картинам.

Сериал будет состоять из трех эпизодов. Первый и третий из них снял Альберт Хьюз, наиболее известный по драме «Альфа» и боевику «Книга Илая», а постановкой второго занялась Шарлотта Брандстром, ранее работавшая над «Властелином колец: Кольца власти» и «Наследием Юпитера». Сценарий написали Грег Кулидж («Уэйн»), Дерек Колстад («Никто»), Шон Симмонс и Кирк Уорд («Выбор судьбы»).

Премьера «Континенталя» состоится на Peacock в сентябре этого года.