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Сериал «Хороший доктор» продлен на седьмой сезон

20 апреля 2023 16:36
Сериал «Хороший доктор» продлен на седьмой сезон

Производство новых серий было одобрено еще до окончания выхода шестого сезона.

Телеканал ABC сообщил о том, что медицинская драма «Хороший доктор» была продлена на седьмой сезон. Главные роли в сериале исполняют Фредди Хаймор («Леонардо»), Ричард Шифф («На взводе: битва за Uber»), Фиона Губелманн («Люцифер») и Уилл Юн Ли («Видоизмененный углерод»).

Шоу повествует о талантливом молодом враче Шоне Мерфи (Хаймор), страдающем аутизмом. Он обладает потрясающей памятью и невероятной чувствительностью к проблемам человеческого организма, но из-за недуга его личностное развитие осталось на уровне маленького ребенка.

Сериал вышел на экраны 2017 году и вскоре занял первое место по популярности в сегменте развлекательных сериалов для зрителей 18-49 лет, примерно сравнявшись с показателями шоу «Квантовый скачок» от канала NBC.

В данный момент шоу состоит из пяти полных сезонов, выход шестого сезона продолжается. Его премьера состоялась в октябре 2022 года. за 35 дней трансляции на линейных и цифровых платформах шестой сезон набрал 9,1 млн зрителей. Релиз финального 22-го эпизода сезона намечен на 1 мая.

В настоящее время ABC также разрабатывает спин-офф «Хорошего доктора» под названием «Хороший адвокат» с Кеннеди МакМанн («Нэнси Дрю») и Фелисити Хаффман («Отчаянные домохозяйки») в главных ролях. Сериал расскажет о юристке Джони (МакМанн), которая страдает обсессивно-компульсивным расстройством.

Фото: ABC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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