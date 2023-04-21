Вайб 60-х: Шути Гатва предстал в новом образе Пятнадцатого Доктора Кто

Телеканал BBC намекнул на одну из новых эпох, которые предстоит посетить путешественнику во времени.

Телеканал BBC опубликовал новые фотографии персонажей четырнадцатого сезона научно-фантастического сериала «Доктор Кто». На свежих снимках исполнители главных ролей Шути Гатва («Сексуальное просвещение») и Милли Гибсон («Улица коронации») позируют на камеру в костюмах образца 1960-х. Судя по всему, эта эпоха станет одним из многочисленных мест, которые Пятнадцатый Доктор Кто (Гатва) и его компаньонка Руби Спаркс (Гибсон) посетят в будущих сериях.

Разработкой четырнадцатого сезона руководит шоураннер Расселл Т. Дэвис, ранее работавший над девятым и десятыми сезонами сериала, а также шоу «Это грех» и «Чрезвычайно английский скандал». В недавнем интервью он заявил, что считает новые эпизоды «Доктора Кто» одной из величайших вещей, которые он когда-либо делал в жизни.

Ранее BBC также выпустил первые фотографии антагонистки предстоящего сезона, сыгранной Джинкс Муссон («ЭйДжей и королева»). На изображениях злодейка предстает в гротескном костюме, украшенном узорами музыкальных клавиш. Коме того, с первого взгляда в глаза бросается ее экспрессивная прическа и макияж, создающие вокруг героини атмосферу легкого безумия.

Дата выхода четырнадцатого сезона «Доктора Кто» пока неизвестна. До его премьеры на экраны выйдут три спецэпизода сериала, в которых к роли путешественника во времени вернется Дэвид Теннант. Релиз данных серий состоится в ноябре этого года.