Майлз Моралес встречает злодея Пятно в новом трейлере «Человека-паука: Паутина вселенных»

Студия Sony Pictures выпустила свежий трейлер анимационного блокбастера «Человек-паук: Паутина вселенных», в котором главный герой встречает нового опасного врага и сотни разных Пауков. Премьера мультфильма состоится 2 июня.

По сюжету, мультивселенной снова грозит большая опасность, потому что появляется злодей по прозвищу Пятно, обладающий способностью перемещаться через межпространственные коридоры. Это ставит под угрозу благополучие всего живого, поэтому Майлз Моралес и Гвен Стейси отправляются в общество Пауков, созданное для того, чтобы держать под контролем подобные ситуации. Проблема в том, что ведущим персонажам не нравятся выбранные ими методы, поэтому они решают самостоятельно разобраться с антагонистом, а в числе тех, с кем они пересекутся, окажутся Питер Паркер, Джессика Дрю и Мигель О’Хара из будущего.

В многочисленный состав озвучки вошли Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Джейсон Шварцман, Оскар Айзек, Джейк Джонсон, Дэниэл Калуя, Исса Рэй, Брайан Тайри Генри, Каран Сони, Йорма Такконе, Шей Уигэм, Рэйчел Дрэч и Луна Лорен Велес. Курируют сиквел продюсеры «Человека-паука: Через вселенные» Фил Лорд и Кристофер Миллер. Режиссерами выступили Кемп Пауэрс («Душа»), Жуакин Душ Сантуш («Легенда о Корре») и аниматор оригинала Джастин Томпсон.