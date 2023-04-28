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Киноафиша Новости Объявлены победители ММКФ 2023

Объявлены победители ММКФ 2023

28 апреля 2023 11:23
Объявлены победители ММКФ 2023

Лауреатом «Золотого Святого Георгия» стала чилийско-аргентинская драма «Три брата».

В четверг, 27 апреля, состоялась церемония закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля.

Главным победителем конкурса этого года стала чилийско-аргентинская драма «Три брата» режиссера Франсиско Хоакина Папарельи, которая была удостоена «Золотого Святого Георгия», приза зрительских симпатий и приза федерации киноклубов России «Колючий взгляд». Лента повествует о личностном распаде трех братьев-охотников, вернувшихся в родную Патагонию.

Лучшей актрисой была признана японская исполнительница Кахо Сэто за роль в картине «Хрупкие цветы в потоке дней» Ютако Цунемати. Приз лучшему актеру достался Фернандо Арсе, сыгравшему главную роль в драме «Те, кто внизу» Алехандро Кироги.

«Серебряный Святой Георгий» за лучшую режиссуру был вручен мексиканскому постановщику Тонатио Гарсии за его работу над лентой «Черная луна». Лучшим документальным фильмом фестиваля стала картина Юлии Бобковой «История российских тюрем. Владимирский централ».

В конкурсе короткометражного кино победу одержал китайский фильм «Все» Лу Хэлая. Главный приз программы «Русские премьеры» достался автору картины «Край надломленной луны» Светлане Самошиной. Ленты «Тайное влечение» и «Единица Монтевидео» также были отмечены почетными дипломами.

Специального приза жюри была удостоена антиутопия Теодора Ушева «ФИ 1/618». Гильдия кинокритиков отметила своей наградой сербскую картину «След зверя» Ненада Павловича, а Гильдия неигрового кино и телевидения — китайский фильм «В храме Шаолинь» Хунюнь Суня и российскую ленту «Отцы» Юрия Мокиенко.

Карен Шахназаров получил почетную премию «Золотой Георгий» за выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа.

Фото: РИА Новости
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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