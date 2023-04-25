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Киноафиша Новости Автор «Острых козырьков» Стивен Найт работает над сериалом о жизни Уильяма Шекспира

Автор «Острых козырьков» Стивен Найт работает над сериалом о жизни Уильяма Шекспира

25 апреля 2023 22:26
Автор «Острых козырьков» Стивен Найт работает над сериалом о жизни Уильяма Шекспира

Съемки пройдут в городе Бирмингем.

По информации Variety, Стивен Найт («Острые козырьки») работает над новым шоу, повествующем о жизни английского драматурга Уильяма Шекспира. Автором идеи является двукратная обладательница премии BAFTA Сара Ланкашир («Счастливая долина»).

Сериал представит зрителям биографию мужчины из семьи перчаточника, который стал одним из величайших драматургов всех времен, воссияв в эпоху беспорядков и ужасов, опасностей и болезней. Создатели сериала позиционируют его как первый полный рассказ о нелегком пути Шекспира к вершинам театральной славы, а также о мужчинах и женщинах, окружавших его, и о темном времени, в которое довелось жить драматургу.

Найт выступает сценаристом шоу. Он уже прокомментировал новость о своем участии в проекте:

«Я рад тому, что приступаю к работе над этим знаковым сериалом, посвященным драматической истории самого выдающегося писателя в мире. Действие развернется в исторический период, который я люблю, а творческая команда просто экстраординарна. Эта история, начало которой будет положено в Уэст-Мидлендсе, близка моему сердцу».

Разработкой шоу занимаются компании Kudos и Via Pictures, основанная Ланкашир и Питером Сэлмоном («Мистик»). Съемки пройдут на Digbeth Loc. Studios, расположенной в городе Бирмингем.

Этот сериал станет третьим совместным проектом Найта и Kudos. Ранее кинематографист объявил о том, что заключил с компанией контракт по написанию ряда сценариев, каждый из которых будут реализован в Бирмингеме.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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