Доступно описание первого трейлера «Дюны 2»

В ролике герой Тимоти Шаламе приручает песчаного червя и становится лидером фременов.

24–27 апреля в Лас-Вегасе прошла ежегодная конвенция владельцев кинотеатров CinemaCon, посетителям которой был эксклюзивно представлен первый трейлер фантастической драмы «Дюна 2». Ролик пока не появился в сети, однако Deadline поделился его описанием.

Трейлер начинается с кадра, в котором Чани (Зендея) и Пол (Тимоти Шаламе) сидят на краю пустыни. Беглый принц говорит:

«Это захватывает дух, просто представлять воду».

Затем показана принцесса Коррино (Флоренс Пью), которая говорит:

«В тени Арракиса скрывается много секретов, но все они покрыты тьмой».

После этого на экране появляется слоган фильма:

«Ярость восстанет».

После Коррино вопрошает:

«Что, если Пол Атрейдес еще жив?».

Следом идут фрагменты, в которых Пол постепенно становится лидером народа фрименов. Стилгар (Хавьер Бардем) учит его седлать пустынного червя. Герой пытается ухватиться за зверя крюком прежде, чем тот утащит его под толщу песка. По словам Шаламе, эта сцена является одним из самых напряженных моментов всей картины.

На следующем кадре показаны глаза неизвестного человека, которые становятся синими от воздействия спайса. Затем Стилгару говорит Полу:

«Будь прост, но прямолинеен».

Пол отвечает:

«Ничего необычного».

Трейлер заканчивается сценами, в которых принц выходит на вершину каньона, чтобы предстать перед ликующей толпой, и сражается на ножах с Фейдом-Раутой Харконненом (Остин Батлер).

Премьера «Дюны 2» состоится 3 ноября 2023 года.