Мультсериал «Звездные войны: Сказания о джедаях» продлен на второй сезон

Вместе с тем глава Lucasfilm заявила, что продолжение «Оби-Вана Кеноби» не находится в разработке.

Создатель анимационного сериала «Звездные войны: Сказания о джедаях» Дэйв Филони объявил о продлении шоу на второй сезон. Выступая на мероприятии Star Wars Celebration 2023, он сказал:

«Первый сезон «Звездных войн: Сказания о джедаях» был таким веселым, поэтому мы решили сделать еще».

Подробностями о новых сериях проекта Филони делиться пока не стал.

Первый сезон мультсериала посвящен историям из жизни Асоки Тано и графа Дуку. Сезон состоит из шести эпизодов, так что каждому из персонажей отведено по три серии.

В новом интервью для Variety руководитель студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди также поделилась соображениями по поводу продолжения «Оби-Вана Кеноби», другого популярного сериала из вселенной «Звездных войн». По ее словам, второй сезон шоу в данный момент не находится в разработке, но шанс его появление в будущем все же существует:

«Сейчас второй сезон не разрабатывается. Но в будущем все может измениться, шанс есть всегда. Это шоу было хорошо принято, и режиссер Дебора Чоу проделала отличную работу. Юэн Макгрегор очень хочет сделать еще один сезон. Но сейчас мы слишком загружены текущими проектами, как вы можете понять по тому, что мы показали на Celebration. Возможно, мы вернемся к этому сериалу в будущем».

Помимо «Звездных войн: Сказания о джедаях», в настоящее время Филони занимается производством нового полнометражного фильма по франшизе, действие которого развернется между «Звездными войнами: Эпизод 6 — Возвращение джедая» и «Звездными войнами: Пробуждение силы».