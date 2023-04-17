7 сюжетных дыр в Сумерках, за которые стыдно даже спустя 15 лет

Несмотря на нашу любовь к саге "Сумерки" с ее вечной историей любви и сверхъестественным драматизмом, некоторые нестыковки в сюжете до сих пор вызывают вопросы о действиях и способностях героев.

Вот семь самых нелепых нестыковок, на которые обратили внимание фанаты серии – и которые попросту невозможно игнорировать:

Виктория на выпускном

Будучи опасным вампиром с красными глазами, Виктория отправляется выпускной Беллы, и каким-то образом никто не замечает ее присутствия. Трудно поверить, что Эдвард, который может чувствовать запах других вампиров и читать мысли, не заметил бы ее.

Эдвард не замечает беременность

Просто вдумайтесь в этот факт: у Эдварда – два медицинских диплома. Два. И, несмотря на две медицинские степени и острое обоняние вампира, Эдвард всё равно до последнего не понимает, что Белла беременна, пока она сама не сказала ему об этом. Учитывая очевидные признаки беременности, трудно поверить, что Эдвард не заметил бы изменения в гормонах Беллы или не услышал сердцебиение Ренесми.

Впрочем, вся сюжетная линия с беременностью (и тем, как она, собственно, наступает) – это такой кринж, что не замечающий симптомы Эдвард – это ещё цветочки.

Избирательная глухота Элис и Джаспера

Вампиры обладают сверхслухом, так что странно, что Элис и Джаспер не слышат, как Джеймс угрожает Белле по телефону, находясь неподалеку. Их безразличие вызывает у нас определенные вопросики (хотя для развития сюжета эта сценарная дыра была, конечно, необходима).

Бегство от Джеймса

Узнав, что Джеймс охотится на Беллу, Каллены решают бежать, а не столкнуться с ним лицом к лицу. Учитывая их объединенную силу, опыт и сверхъестественные способности, они могли бы легко одолеть Джеймса и его союзников, поэтому их решение сбежать кажется нелогичным.

Тем более, что через какое-то время Каллены вполне спокойно и без паники сражаются с целой армией новорожденных вампиров, а не с одним-единственным вампиром-ищейкой.

Недооценка Виктории

Убив Джеймса, Каллены не считают Викторию угрозой, хотя она помогала Джеймсу преследовать Беллу и была его парой. Странно, что они не предполагают возможность мести от вампирши, которая только что потеряла своего партнера. Они, конечно, гоняют Викторию по лесам, но делают это без особого энтузиазма.

Сюжетная дыра с запахом

В "Затмении" Джейкоб уносит Беллу в горы на руках, чтобы скрыть ее запах от преследующих ее новорожденных вампиров. Однако Эдвард следует за ними и пахнет при этом на всю округу, так что след без труда обнаруживают новорожденные. Это решение подрывает всю стратегию Калленов и вызывает вопросы о том, насколько продуманным был их план. Мягко говоря, план в итоге оказывается очень не очень.

Непоследовательные видения Элис

Сверхспособность Элис предвидеть будущее – по сути, одна сплошная сценарная неувязка; этот талант используется так, как удобно сценаристам, никакой системностью тут и не пахнет. Например, Элис может видеть будущее на основе решений людей, поэтому странно, что она не предвидит решение Беллы уйти на встречу с Джеймсом.

Более того, Элис следит за Беллой в "Новолунии" и возвращается в Форкс после того, как видит ее прыжок со скалы, но, похоже, не замечает опасную встречу Беллы с Лораном.

Эти нестыковки в саге "Сумерки" могут вызвать у кого угодно недоумение, но в конечном итоге нам остается лишь принять их как часть обаяния сверхъестественной романтики. Несмотря на эти несоответствия, мы все равно не можем оторваться от истории любви Эдварда и Беллы и увлекательного мира вампиров и оборотней – тем более теперь, когда "Сумерки" переживают вполне себе Ренессанс.