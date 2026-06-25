Летом всякое бывает. Побег из Сколбора, 2026
О фильме
Одиннадцатилетняя Злата, на каникулах, чрезмерно увлекается играми и игнорирует просьбы родителей убрать посуду, повторить математику, выгулять собаку. Отец конфискует игровые устройства Златы до конца каникул. Злата очень огорчается и перед сном желает «Играть всегда без всяких лимитов!». Утром желание Златы сбывается, и она оказывается в игре, но вскоре понимает, что играть 24/7 не так увлекательно, как ей казалось.
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Детали фильма
|25 июня 2026
|Россия
|Централ Партнершип
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Частые вопросы о фильме «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Когда премьера фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»?
Мировая премьера фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» — 25 июня 2026.
Какой рейтинг у фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»?
Рейтинг фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» на Киноафише — 3,3 из 10 (13 голосов), на IMDb — 3,5 из 10.
Сколько длится фильм «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»?
Продолжительность фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» — 1 час 35 минут.
Кто режиссёр фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»?
Режиссёры фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» — Alina Kurt и Sol Tay.
Сколько собрал фильм «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»?
Сборы фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» в мире — $336 735.