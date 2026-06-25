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Постер фильма Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
3.3
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора - Трейлер
Киноафиша Фильмы Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
3.3

Летом всякое бывает. Побег из Сколбора

, 2026
Россия / приключения, семейный / 6+
Маленькая геймерша переносится из реальности в мир видеоигр
Трейлеры
Пойду 17
Не пойду 10
Постер фильма Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
3.3
Пойду 17
Не пойду 10
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора - Трейлер
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора  Трейлер

О фильме

Одиннадцатилетняя Злата, на каникулах, чрезмерно увлекается играми и игнорирует просьбы родителей убрать посуду, повторить математику, выгулять собаку. Отец конфискует игровые устройства Златы до конца каникул. Злата очень огорчается и перед сном желает «Играть всегда без всяких лимитов!». Утром желание Златы сбывается, и она оказывается в игре, но вскоре понимает, что играть 24/7 не так увлекательно, как ей казалось.

В ролях

Алиса Клагиш
Алиса Клагиш
Zlata
Алексей Воробьев
Алексей Воробьев
Алиса Прохорова
Виктор Конисевич
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Роман Хан
Мария Староторжская
Мария Староторжская
Александр Удалов
Варвара Верховых
Варвара Верховых
Александр Хошабаев
Режиссер Alina Kurt, Sol Tay
Сценарист Sol Tay
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 10 августа 2026
Премьера в мире 25 июня 2026
Дата выхода
25 июня 2026 Россия Централ Партнершип

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $336 735
Производство Studiya N340
Другие названия
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora, Летом всякое бывает. Побег из Сколбора, Anything Can Happen in Summer: Escape from Skolbor

Рейтинг фильма

3.3
Оцените 13 голосов
3.5 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 27 июля 2026

Трейлеры фильма

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Летом всякое бывает. Побег из Сколбора - Трейлер
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Летом всякое бывает. Побег из Сколбора

Киноафиша ИИ 29 июня 2026, 00:09
По трём отзывам: сильная сторона — попытка связать историю через череду испытаний героини; слабые стороны — нелогичный сюжет, неясные персонажи и нехватка динамики. Общая оценка зрителей — отрицательная: многие не нашли смысл и ушли. Фильм подойдет тем, кто ищет драму с испытаниями и медленную подачу, без яркой развязки.
Саммари составлено ИИ на основе 6 отзывов.

Отзывы о фильме

Валентин Коваленко 24 июня 2026, 17:26
На дизайн постера выделили одну шаурму ?
Ирина Альвухина 28 июня 2026, 13:33
Ушли с ребёнком. Сюжет без логики. Даже если и по книге-ее не все читали и должно быть понятно. Герои невнятные. Без динамики. Не теряйте времени,… Читать дальше…

Частые вопросы о фильме «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»

Когда премьера фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»?

Мировая премьера фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» — 25 июня 2026.

Какой рейтинг у фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»?

Рейтинг фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» на Киноафише — 3,3 из 10 (13 голосов), на IMDb — 3,5 из 10.

Сколько длится фильм «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»?

Продолжительность фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» — 1 час 35 минут.

Кто режиссёр фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»?

Режиссёры фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» — Alina Kurt и Sol Tay.

Сколько собрал фильм «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»?

Сборы фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» в мире — $336 735.

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Летом всякое бывает. Побег из Сколбора - смотреть в онлайн-кинотеатре

Летом всякое бывает. Побег из Сколбора

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