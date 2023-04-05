Боевик «Балерина» из вселенной «Джона Уика» обрел дату премьеры

Студия Lionsgate огласила официальную дату премьеры остросюжетного боевика с Аной де Армас «Балерина», являющегося новым фильмом из вселенной «Джона Уика». Спин-офф знаменитой экшен-франшизы стартует в кинотеатрах 7 июня 2024 года.

В центре сюжета окажется молодая девушка по имени Руни (де Армас), ставшая смертоносной балериной из синдиката наемных убийц Руска Рома, где когда-то обучался ремеслу и сам Баба-яга. Цель Руни — найти киллеров, покусившихся на жизнь ее отца. По словам продюсеров, ключевое отличие от основной линейки фильмов заключается в том, что ведущая героиня только начинает свой путь в этом мире, поэтому уровень ее боевых навыков гораздо ниже, чем у Джона Уика.

Вместе с де Армас в актерский состав «Балерины» вошли Анжелика Хьюстон, Норман Ридус, Гэбриел Бирн, Каталина Сандино Морено, Анн Парийо, а также Иэн МакШейн, ныне покойный Лэнс Реддик, и Киану Ривз, у которого будет расширенное камео с экшен-сценами. Режиссером выступил Лен Уайзман («Другой мир», «Крепкий орешек 4.0»). Сценарий написали Шэй Хаттен («Джон Уик 4») и Эмиральд Феннелл («Девушка, подающая надежды»). В продюсерской команде заняты Чад Стахелски, Бэзил Иваник и Эрика Ли.

Основные съемки проходили в Праге. Создатели уже задумываются о сиквеле.