Андроид Робби Амелл стремится стать человеком в новом трейлере триллера «Больше, чем люди»

В картине также снялись звезды «Форсажа», «Аватара» и «Шан-Чи и легенда десяти колец.

Кинокомпания Vertical опубликовала новый трейлер фантастического триллера «Больше, чем люди». Центральные роли в фильме исполнили Робби Амелл («Флэш»), Джордана Брюстер («Форсаж»), Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Сэм Уортингтон («Аватар: Путь воды»).

Действие разворачивается в недалеком будущем. Главный герой — молодой мужчина Эван (Амелл), сознание и воспоминания которого были перенесены в тело его клона-андроида после того, как он погиб в автокатастрофе. Эван пытается вернуться к нормальной жизни со своей женой Фэй (Брюстер), но та попросту не может принять клона в качестве своего мужа. Тогда Эван обращается за помощью к хакеру Кейси (Лю), способному полностью перепрограммировать тела андроидов. Помогая клонам, Кейси снимает с них все ограничения, наложенные разработчиками технологии. Своими действиями он непреднамеренно провоцирует восстание машин. Когда ситуация принимает серьезный оборот, правительство открывает охоту за неподвластными роботами, в том числе за Эваном. Охоту возглавляет агент Кесслер (Уортингтон).

Режиссером фильма выступила Эйприл Маллен, ранее работавшая над сериалами «Типа моя жена», «Новичок» и «Смертельное оружие».

«Больше, чем люди» выйдет эксклюзивно на телеканале DIRECTV 5 мая. 2 июня картина также появится в кинотеатрах США.