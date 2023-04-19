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Киноафиша Новости Антиутопия «Мы» была исключена из программы Московского кинофестиваля

Антиутопия «Мы» была исключена из программы Московского кинофестиваля

19 апреля 2023 10:50
Антиутопия «Мы» была исключена из программы Московского кинофестиваля

Организаторы смотра считают, что картина является «не настолько острой экранизацией Замятина, какой могла бы быть».

Фильм «Мы» Гамлета Дульяна, основанный на одноименном антиутопическом романе Евгения Замятина, был исключен из программы 45-ого Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщила программный директор смотра Ирина Павлова на недавней пресс-конференции секции «Российские программы». Ранее картина Дульяна должна была открывать данную секцию, но, по словам Павловой, проект оказался «не настолько острой экранизацией Замятина, какой мог бы быть».

Теперь фильмом открытия «Российских программ» выступит драма «Плотник» Авдотьи Смирновой, которая вышла в ограниченный российский прокат в октябре прошлого года. В данной секции также будет показана другая адаптация произведений Замятина — лента «Наводнение» Ивана И. Твердовского. Все показы «Российских программ» пройдут в Центральном доме кинематографистов, на сайте которого все желающие могут ознакомиться с полным расписанием секции.

Главные роли в «Мы» исполнили Егор Корешков («Химера»), Елена Подкаминская («Ева, рожай!»), Филипп Янковский («Монастырь»), Юрий Колокольников («Конец света») и Дмитрий Чеботарев («Вампиры средней полосы»).

События фильма разворачиваются в постапокалиптическом мире будущего, где остатки человечества создали совершенное Единое Государство. Каждый его гражданин живет в соответствии с жестким регламентом, чтобы не нарушать общественную гармонию. Главный герой — инженер под порядковым номером Д-503 (Корешков), полностью преданный идеалам Единого Государства. Однажды он встречает прекрасную девушку И-330 (Подкаминская), которая полностью меняет его представление об устройстве мира.

Картина была снята еще в 2018 году. Из-за пандемии коронавируса ее релиз был отложен сначала на осень 2021 года, а затем на декабрь 2022, но в итоге так и не состоялся. В настоящее время даты премьеры у фильма нет.

Фото: «Централ Партнершип»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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