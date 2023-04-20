«Одержимость» Дэмьена Шазелла вновь выйдет в российский прокат

Кинокомпании «Иноекино» и Capella Film объявили о том, что 18 мая музыкальная драма «Одержимость» (2013) Дэмьена Шазелла выйдет в повторный российский прокат. Сеансы фильма пройдут как на языке оригинала с русскими субтитрами, так и с профессиональным закадровым переводом.

Главные роли в картине сыграли Майлз Теллер («Топ Ган: Мэверик»), Дж.К. Симмонс («Ночное небо»), Пол Райзер («Фосси/Вердон») и Мелисса Бенойст («Супергерл»).

В центре сюжета — амбициозный молодой ударник Эндрю Ниман (Теллер), стремящийся стать великим джазовым барабанщиком. Однажды его талант замечает настоящая музыкальная легенда в лице дирижера одного из лучших ансамблей страны Теренс Флетчер (Симмонс). Взяв Эндрю под свое крыло, Флетчер внушает ему одержимость погоней за совершенством. С помощью своих выходящих за рамки этики педагогических методов наставник с каждым днем подталкивает молодого музыканта все дальше и дальше за пределы его физических и психических возможностей.

Помимо «Одержимости», Шазелл снял такие картины, как «Ла-Ла Ленд», «Вавилон» и «Человек на Луне». «Одержимость» стала второй полнометражной работой в его режиссерской карьере. Фильм основан на одноименной короткометражке Шазелла 2012 года и его личном жизненном опыте, поскольку в юности он также много занимался музыкой. Фильм был удостоен множества наград, в том числе пяти номинаций на «Оскар» и гран-при фестиваля «Сандэнс».