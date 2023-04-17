Тест: в каком сериале о путешествиях во времени ты бы «застрял»?

Вернуться в прошлое, предотвратить Вторую мировую, исправить все свои оплошности – кто хоть раз не мечтал о таком чуде? Вот и режиссеры не устают вдохновляться путешествиями во времени для создания увлекательных сюжетов. В этом апреле на экраны выйдут сразу две премьеры о временных парадоксах: российский сериал « Сансара » с Павлом Деревянко и канадская фантастическая драма « План Б ». Оба главных героя получат уникальный шанс пройти свой путь заново. А пока мир с замиранием сердца ждет новых серий, предлагаем тебе пройти тест и узнать, готов(а) ли ты сам(а) переместиться в другую эпоху и изменить мир?