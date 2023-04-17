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Киноафиша Новости Тест: в каком сериале о путешествиях во времени ты бы «застрял»?

Тест: в каком сериале о путешествиях во времени ты бы «застрял»?

17 апреля 2023 14:00
Тест: в каком сериале о путешествиях во времени ты бы «застрял»?

Сумеешь ли ты спасти Чернобыль от аварии и сориентироваться в средневековой Англии или ограничишься исправлением личных ошибок?


 

Вернуться в прошлое, предотвратить Вторую мировую, исправить все свои оплошности – кто хоть раз не мечтал о таком чуде? Вот и режиссеры не устают вдохновляться путешествиями во времени для создания увлекательных сюжетов. В этом апреле на экраны выйдут сразу две премьеры о временных парадоксах: российский сериал «Сансара» с Павлом Деревянко и канадская фантастическая драма «План Б». Оба главных героя получат уникальный шанс пройти свой путь заново. А пока мир с замиранием сердца ждет новых серий, предлагаем тебе пройти тест и узнать, готов(а) ли ты сам(а) переместиться в другую эпоху и изменить мир?

Юлия Курмилева
Юлия Курмилева
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