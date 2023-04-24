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Киноафиша Новости Алек Болдуин и Микки Рурк сыграли гротескные версии самих себя в криминальной метакомедии

Алек Болдуин и Микки Рурк сыграли гротескные версии самих себя в криминальной метакомедии

24 апреля 2023 12:57
Алек Болдуин и Микки Рурк сыграли гротескные версии самих себя в криминальной метакомедии

Фильм о голливудском агенте, который пытается спасти идущий к краху проект.

На прошлой неделе с Алека Болдуина официально сняли обвинения в деле о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках вестерна «Раст», а вслед за этим стало известно о новом актерском проекте звезды. Как передает Deadline, в период судебных разбирательств артист успел сыграть в криминальной метакомедии «Голливудское ограбление» (Hollywood Heist). В фильме также приняли участие Микки Рурк, Тара Рид, Ник Кэннон и Тиль Швайгер. Вместе с Болдуином первые двое воплотили вымышленные версии самих себя.

В центре сюжета — влиятельный агент (Кэннон), которому необходимо заполучить звездного актера Алека Болдуина, чтобы удержать на плаву тонущую постановку. Дело в том, что деньги на съемки картины были украдены неким злоумышленником и только участие знаменитости способно спасти проект.

Также в актерский состав вошли Пол Слоун, Арман Ншанян и Майк Хаттон, параллельно выступивший постановщиком ленты — для него это режиссерский дебют. Съемки завершились в этом месяце. Производство проходило на Майорке, в Лас-Вегасе и в Лос-Анджелесе.

Как и Болдуин, его коллеги Кэннон и Рурк оказались в капкане «культуры отмены». Первый навлек на себя гнев общественности за необдуманные антисемитские комментарии трехлетней давности, а второго яростно раскритиковали за восхваление режиссера Романа Поланского. Болдуин же недавно возобновил работу над упомянутым вестерном «Раст».

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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