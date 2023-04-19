Помните Джаспера из Сумерек? Спустя 15 лет его невозможно узнать

С 2008 по 2012 год актер Джексон Рэтбоун воплотил образ вампира Джаспера Хейла во франшизе "Сумерки". Учитывая, что прошло почти 15 лет с момента премьеры первого фильма, нет ничего удивительного в том, что актер сегодня выглядит совершенно иначе.

социальных сетях. Узнать вчерашнего вампира Джаспера теперь практически невозможно, настолько он изменился – и изменения эти исключительно к лучшему.

Конечно, звезда "Сумерек" уже не раз публиковал фотографии из спортзала, и для многих не секрет, что актер заботится о своей физической форме. Но именно этот пост, демонстрирующий его мышцы и татуировки, привлек прямо-таки вирусное внимание и получил тысячи лайков и комментариев. Даже актриса Никки Рид, которая играла Розали Хейл вместе с Рэтбоуном в "Сумерках", не смогла пройти мимо и прокомментировала фото с помощью очень говорящих эмодзи огня и сердца.

Интересно, что Никки по-прежнему дружит с Джексоном. Хотя далеко не все звезды "Сумерек" поддерживают сегодня близкие отношения, Никки даже стала крёстной матерью одного из детей актера.

После "Сумерек" Рэтбоун снимался в сериалах и фильмах, но ни одна из его ролей так и не затмила образ Джаспера Хейла. Сейчас актер наслаждается совершенно другой ролью – ролью мужа и отца троих детей, младший из которых родился в 2019 году.