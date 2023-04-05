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Киноафиша Новости Марго Робби и Райан Гослинг веселятся в игрушечном мире в новом трейлере «Барби»

Марго Робби и Райан Гослинг веселятся в игрушечном мире в новом трейлере «Барби»

5 апреля 2023 10:56
Марго Робби и Райан Гослинг веселятся в игрушечном мире в новом трейлере «Барби»

Яркая музыкальная мелодрама о поисках истинной красоты выйдет на экраны в июле.

Студия Warner Bros. выпустила новый трейлер долгожданного фильма Греты Гервиг «Барби», основанного на одноименной всемирно известной серии кукол от компании Mattel.

Главные роли в картине сыграли Марго Робби («Вавилон»), Райан Гослинг («Серый человек»), Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец»), Кейт МакКиннон («Скандал»), Уилл Феррелл («В духе Рождества») и другие.

В центре сюжета — кукла Барби (Робби), которую изгоняют из ее родного волшебного мира Барбиленда из-за ее несоответствия местным высоким стандартам красоты. Вместе со своим бойфрендом Кеном (Гослинг) героиня отправляется в реальный мир, чтобы начать в нем новую жизнь. Вскоре она понимает, что истинного идеала можно достичь только через поиск внутренней гармонии.

Гервиг наиболее известна по фильмам «Леди Берд» и «Маленькие женщины». Она выступила режиссером «Барби», а также написала ее сценарий вместе с Ноа Баумбаком («История о супружестве»). Костюмы героев картины разработала оскароносная художница Жаклин Дюрран, которая ранее уже работала с Гервиг над «Маленькими женщинами».

Кроме того, по словам Лю, в будущей ленте зрителей ожидают не только красочные наряды и поучительная история, но и яркие масштабные музыкальные номера. Актер заявил, что Гервиг удалось собрать на площадке людей самых разных «форм, размеров и способностей» и вовлечь их всех в участие в танцевальных сценах. Таким образом постановщица стремилась доказать, что каждый человек, независимо от его внешности, может стать воплощением того, что символизируют собой Барби и Кен.

Премьера «Барби» состоится 21 июля.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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