3 выдумки в «Великолепном веке», над которыми смеются историки

Хотя создатели Великолепного века и предпринимали определённые усилия, чтобы соответствовать канону, они несколько раз специально отходили от исторических традиций ради красивой картинки на экране – и в результате получившиеся исторические "ляпы" немало забавляют тех, кто разбирается в истории Турции и её обычаях.

1. Внешний вид султана

Ни для кого не секрет, что в сериале Великолепный век внешний вид султана Сулеймана был представлен весьма своеобразно. Какие только курьезы не приходилось наблюдать: здесь и султан, ступающий по холодным мраморным полам своей спальни босиком, и непокрытая голова великого правителя.

В реальности же такое поведение было бы крайне неуместным в османском обществе. Например, ходить босиком считалось недопустимым, и это актуально даже сейчас в некоторых районах на Востоке и Юго-Востоке Турции.

А что касается непокрытой головы, то здесь создатели сериала также пошли вразрез с историческими реалиями. На самом деле, султаны не расставались с головными уборами даже в своих спальнях, причем минимумом служила тюбетейка.

Так что этот момент является ярким примером художественной выдумки – хотя Халиту Эргенчу, будем честными, мы можем многое простить, отсутствие головного убора – тем более.

2. Короны

Если мы заглянем внутрь гарема, где вели свою тайную жизнь возлюбленные султана, мы увидим еще одну выдумку – короны. В Великолепном веке женщины гарема носят изящные короны, напоминающие о европейском дворе. Однако, согласно историческим фактам, в реальности вместо корон женщины носили хотозы – это совсем по-другому выглядящий головной убор.

В продолжении Великолепного века – Империи Кёсем – это несоответствие становится еще более заметным. Сафие-султан красуется в роскошных, усыпанных драгоценными камнями коронах, и это такой исторический "перегиб", за который уже просто смешно.

Кстати, султаны тоже не носили короны, кроме редких исключений. Султан Сулейман, например, имел баснословно дорогую корону, но надевал ее лишь в крайне редких случаях. Вместо короны, сколь угодно богатой и драгоценной, основным символом власти османских султанов был меч. Новому султану при вступлении на престол вручали не корону, а меч первого османского султана Османа, что является еще одной исторической деталью, проигнорированной в сериале.

3. Крестик Хюррем

Кто из нас не помнит душещипательную сцену, когда Хюррем целует крестик как знак своей прошлой жизни и веры? Это, безусловно, мощный драматический момент, но, увы, это еще одна выдумка. В реальности все девочки, попавшие во дворец Топкапы, были обязаны сменить религию и имя, причем без исключения. Это происходило не по их собственному желанию, а по строгим правилам гарема.

Их сразу же отправляли в хаммам, а одежду и религиозную атрибутику сжигали. Так начиналась их новая жизнь, и все воспоминания о прошлом стирались безвозвратно. Так что крестик Хюррем, который она так трепетно хранила в сериале, в действительности является чистой фантазией сценаристов.