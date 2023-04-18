На ТНТ к выходу готовится новое скетч-шоу с Михаилом Галустяном

На экране появятся как уже хорошо известные персонажи комика, так и совершенно новые герои.

Телеканал ТНТ анонсировал авторское скетч-шоу Михаила Галустяна под названием «Галустян +». Премьера состоится 28 апреля.

По словам представителей ТНТ, в новом шоу Галустян предложит зрителям посмеяться над острыми проблемами современного общества, посмотрев на них с сатирической точки зрения. Героями его скетчей станут как уже знакомые зрителям персонажи, такие как Жорик Вартанов и Александр Родионович Бородач, так и совершенно новые герои, среди которых русский турист, коллектор, гаишник на Рублевке и другие яркие образы. Кроме самого комика, на экране появятся и другие звезды отечественного шоу-бизнеса, например, Константин Ивлев, Ваня Дмитриенко, Игорь Ознобихин и Владимир Селиванов.

Галустян подчеркивает, что его шоу в первую очередь призвано помочь людям начать чуть проще относиться к окружающей действительности:

«Как журналист освещает события, так и я как комик через скетч-шоу подсвечиваю проблемы, где-то снижая градус того, что сейчас происходит. Это и вечная проблема отцов и детей, и социальные вопросы, и простой животный юмор. После этого проще относишься ко всему, что происходит вокруг».

Он также обещает, что его фанаты смогут найти себе «новых любимчиков» среди персонажей шоу, некоторые из которых будут кочевать из эпизода в эпизод, а некоторые появятся лишь в одной серии. Кроме того, его старые герои будут изменены в угоду нынешним реалиям и станут еще смешнее.

«Галустян +» будет транслироваться на ТНТ по пятницам в 22:00.