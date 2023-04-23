Шокирующие транформации: 9 актеров, которые до неузнаваемости изменились ради роли

Брендан Фрейзер в фильме «Кит»

Вне всяких сомнений, Брендан Фрейзер — главный пример радикальной актерской трансформации современности. В «Ките» он сыграл затворника Чарли, страдающего от экстремально избыточного веса. Желая добиться максимальной достоверности, актер консультировался с Коалицией по борьбе с ожирением, а также несколько месяцев работал с хореографом, оттачивая минимальные, но сложные по своей природе движения.

Роль в «Ките» для Фрейзера отчасти автобиографична. Как известно, последние десять лет голливудский секс-символ 90-х практически не появлялся на публике, а попав в объектив камеры, шокировал поклонников своим болезненным видом. Причиной тому стала затяжная депрессия, спровоцированная целым рядом личных трагедий, поставивших на его блистательной карьере крест. И именно благодаря «Киту» Фрейзер сумел совершить грандиозный камбэк, не только вернувшись в обойму самых востребованных актеров, но и завоевав первый «Оскар».

Впрочем, основная заслуга все же лежит на плечах гримеров, разработавших 136-килограммовый костюм, имитирующий человеческую кожу. Ежедневно они тратили на преображение Фрейзера до шести часов, а также сделали все возможное, чтобы артист чувствовал себя в новом теле максимально комфортно. Поэтому «Оскар» за лучший грим видится даже более справедливым.

Брендан Фрейзер

Хоакин Феникс в фильме «Джокер»

Не менее впечатляющую работу проделал Хоакин Феникс, но его трансформация в «Джокере» иного толка. По сюжету, Артур Флек страдает от неврологического расстройства, из-за которого непроизвольно смеется в абсолютно неуместных для того ситуациях. Он мечтает стать комиком, однако работает обычным клоуном, которого презирают даже дети. Потеряв и эту работу, Артур переживает череду потрясений, утрачивая связь с реальностью и превращаясь в того самого Джокера из комиксов.

Фениксу требовалось продемонстрировать психическую нестабильность своего персонажа не только на уровне поступков, но и через внешний вид. Итог — убийственное похудение на 24 килограмма. Согласно легенде, Хоакин сократил рацион до 300 калорий в сутки, но точные детали опасной диеты в целях безопасности не разглашаются. Примечательно, что всего за два года до «Джокера» актер сыграл похожую роль в триллере «Тебя здесь никогда не было» о сходящем с ума наемнике. Оба фильма критики справедливо сравнивали с «Таксистом» Мартина Скорсезе, влияние которого заметно невооруженным глазом. Но если для Джокера Феникс морил себя голодом, то в случае с кинокартиной Линн Рэмзи он по собственному желанию набрал избыточный вес, между делом отрастив волосы и неухоженную бороду.

Фильм «Тебя здесь никогда не было» принес кумиру миллионов приз в Каннах, в то время как «Джокер» позволил обзавестись «Оскаром».

Хоакин Феникс

Самоотдачей голливудских звезд никого не удивишь, но для российских артистов подобные жертвы по-прежнему в диковинку. И чуть ли не единственным примером манипуляций с весом для роли остается ромком «Я худею». Чтобы сыграть Аню, актриса Саша Бортич за короткий срок наела 20 кг, пожертвовав безупречной фигурой. Ее героиня страдает от разрыва с бойфрендом, который бросил ее из-за лишнего веса. Мечтая вернуть возлюбленного, Аня решает преобразиться.

По словам Бортич, согласиться на эксперимент ей оказалось непросто: в детстве она была склонна к полноте и добилась стройности путем строгих ограничений, поэтому боялась не восстановить форму. Поборов страх, актриса с воодушевлением накинулась на сладости и фастфуд. И если поначалу такой рацион вызывал у Александры эйфорию, то через пару недель ей приходилось запихивать в себя пищу через боль и страдания. Когда живот и щеки достигли необходимой округлости, начались съемки.

Главная сложность заключалась в том, что после ускоренного набора веса Бортич требовалось столь же быстро похудеть. И в случае неудачи, согласно контракту, актрису ждала огромная неустойка. Такая мотивация помогла Бортич вернуться в исходную форму за рекордные четыре недели.

Александра Бортич

Миа Гот в фильме «Х»

X-трилогия режиссера Тая Уэста еще не завершилась, но уже успела стать культовой. Нас интересует первый фильм, события которого разворачиваются в Техасе 70-х. Съемочная группа приезжает в глухомань, желая снять здесь лучший порнофильм в истории. Как и в любом уважающем себя слэшере, после приезда незваные гости начинают гибнуть один за другим.

Кинокартина «Х», выпущенная знаменитой студией А24, стала прорывом для британской актрисы Миа Гот, сыгравшей сразу две роли — порнозвезду Максин и безумную старуху Пэрл. Вопреки внешним различиям, ее героини являются зеркальными отражениями друг друга. Максин мечтает о мировой славе и готова взять свое любыми способами. Как мы узнаем из второй части трилогии, пожилая убийца Пэрл тоже мечтала блистать под светом софитов. Гот органична в обоих образах и недаром считается главной звездой жанра прямо сейчас.

Миа Гот

Тильда Суинтон в фильме «Суспирия»

Еще один фильм с участием Миа Гот, позволивший ей блеснуть как минимум в одной незабываемой сцене. Но главной звездой «Суспирии» является вовсе не молодая британка и даже не Дакота Джонсон, благодаря хоррору Луки Гуаданьино сумевшая вырваться из образа Анастейши Стил, а великая Тильда Суинтон.

В основу лег одноименный фильм Дарио Ардженто, визуальный стиль которого повлиял на многих современных кинематографистов. События разворачиваются в 1970-е годы. Молодая американка Сьюзи приезжает в Берлин, чтобы пройти пробы в известную балетную труппу. Первая же репетиция позволяет иностранке получить заветную роль примы. Вскоре после этого в стенах студии начинают происходить загадочные вещи.

Как и Гот в «Х», в «Суспирии» Суинтон сыграла двух разных персонажей. И если в образе мадам Бланш она узнается без труда, то 82-летний немецкий психоаналитик Джозеф Клемперер в исполнении Суинтон поставил в тупик и критиков, и зрителей. Дело в том, что авторы попытались всех перехитрить, указав в титрах несуществующего актера Лутца Эберсдорфа, и даже придумали для него биографию на IMDb. Гуаданьино убедительно рассуждал в интервью, что до знакомства с Эберсдорфом долго искал подходящее лицо для роли психиатра. Больше прочих игра немца впечатлила саму Суинтон, которая на Венецианском кинофестивале искренне удивляется, когда журналисты распрашивали ее о двух ролях в «Суспирии», а во время пресс-конференции даже зачитала письмо Лутца, в котором тот извинился за свое отсутствие на премьере. И лишь в октябре 2018 года Тильда Суинтон раскололась, признавшись, что именно она сыграла Эберсдорфа.

Тильда Суинтон

Джеймс МакЭвой в фильме «Стекло»

Если предыдущие герои статьи прославились благодаря манипуляциям с весом, то Джеймс МакЭвой был вынужден не только соблюдать строгую диету, но и нарастить мышечную массу, коей щуплый актер никогда не славился. И все это ради спорного сиквела хоррора «Сплит» М. Найта Шьямалана.

Действие происходит на территории психиатрической лечебницы, куда попадает Кевин Крамб по прозвищу Орда, страдающий расстройством множественной личности. Помимо маньяка-психопата здесь оказывается Дэвид Данн из «Неуязвимого», посвятивший жизнь борьбе с преступностью, а также его злейший враг Элайджа Прайс, известный под псевдонимом Мистер Стекло. Их лечением занимается Элли Стейпл, прежде уже работавшая с людьми, считавшими, будто у них есть сверхсвободности. Психотерапевтке и в голову не могло прийти, что Крамб, Данн и Прайс действительно те, за кого себя выдают.

Так как во второй части, получившей название «Стекло», Зверю (одна из личностей Крамба) предстояло находиться без рубашки при дневном освещении, Макэвой был вынужден поселиться в спортзале. По словам исполнителя роли, он тренировался не только во внерабочее время, но и на съемочной площадке, чтобы вены набухали прямо в кадре, а мышцы всегда находились в тонусе. Результат действительно впечатляет, чего нельзя сказать о фильме.

Джеймс МакЭвой

Конечно же, говоря об актерских подвигах последних лет, нельзя обойти стороной Дэвида Харбора, преобразившегося ради четвертого сезона «Очень странных дел». Тучный шериф в его исполнении, чудом переживший взрыв под «Старкортом», попадает в советский лагерь для военнопленных на Камчатке. И чтобы соответствовать образу человека, которого содержат в нечеловеческих условиях, морят голодом и заставляют вкалывать с утра до ночи, Харбор за восемь месяцев сбросил по меньшей мере 34 килограмма, а затем год поддерживал форму.

Упорный труд не прошел даром: на месте пивного живота проявились кубики пресса, коим могли бы позавидовать даже молодые звезды. К сожалению, сразу после этого Харбор был вынужден снова набрать вес для роли Санты в рождественском боевике «Жестокая ночь», а затем повторно сел на строгую диету, дабы восстановить форму к 5-му сезону самого популярного сериала планеты. Остается надеяться, что подобные скачки никак не отразятся на здоровье уже немолодого любимчика публики.

Дэвида Харбора

В свои 50 лет Джаред Лето по-прежнему выглядит от силы на 25. При этом певец, прочно обосновавшийся в Голливуде, испытывает свой организм на прочность не реже Кристиана Бэйла. Так, ради оскароносной роли в «Далласском клубе покупателей» Лето исхудал до анорексичных 53 кг, удалил все волосы с тела и научился ходить на каблуках, а для «Главы 27» об убийце Леннона, напротив, поправился на 30 кг.

Совсем недавно Лето вновь изменился до неузнаваемости, сыграв у живого классика Ридли Скотта. В нашумевшем байопике «Дом Gucci» о представителях модного дома актер сыграл Паоло Гуччи, разделив экран с Леди Гагой, Аль Пачино и Адамом Драйвером. Благодаря таланту гримеров поджарый певец с безупречной шевелюрой превратился в пухлого лысеющего итальянца. На одном лишь внешнем сходстве со своим прототипом Лето не остановился, предварительно отсмотрев множество архивных видео. И невзирая на неоднозначную реакцию критиков, сравнивших «Дом Gucci» с очередным выпуском Saturday night live, Паоло Гуччи в его исполнении получился ярким и запоминающимся.

Джаред Лето

Колин Фаррелл в фильме «Бэтмен»

Колин Фаррелл — еще один выдающийся актер, которого в недавнем прошлом похоронили под тоннами латексного грима. И в случае с «Бэтменом» данное решение кажется естественным: ирландцу требовалось стать суперзлодеем Пингвином, внешность которого традиционно выходит за рамки привычных стандартов. Ранее данный образ воплотил Дэнни ДеВито, как будто рожденный для этой роли. Создатель нового «Бэтмена» Мэтт Ривз решил отказаться от сказочной атмосферы Бертона в пользу мрачного неонуара. Поэтому и Пингвин превратился из готичного фрика, словно сошедшего со страниц комиксов, в матерого гангстера наподобие Капоне.

Невзирая на то, что у Фаррелла в фильме 4-5 сцен, его персонаж полюбился даже самым требовательным фанатам жанра. В итоге о Пингвине было решено снять полноценный криминальный сериал, который должен выйти на HBO Max в 2024 году.