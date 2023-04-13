Главный женский сериал сезона: 7 причин посмотреть «Жить жизнь»

Сегодня в онлайн-кинотеатре START состоялась премьера психологического триллера «Жить жизнь», снятого по одноименной книге Анны Богинской. Главную роль в шоу сыграла Любовь Аксенова. По сюжету, 30-летняя маркетолог Анна, пережив смерть мужа, снова попадает в нездоровые отношения с пластическим хирургом. И чтобы выбраться из них, героине придется разобраться, что за игру ведет ее новый партнер. Рассказываем, почему новый проект от создателей «Содержанок» точно нельзя пропустить.

Психологический триллер от автора «Медиатора»

Режиссером «Жить жизнь» стал Артем Аксененко. Он подарил нам успешный и увлекательный сериал в жанре психологического триллера «Медиатор», посвященный манипуляциям, а также снял душераздирающую мистическую драму «Лапси» о вирусологах, которые отправляются в эпидемиологическую разведку в Карелию. В своем новой проекте «Жить жизнь», снятом по книге Анны Богинской, Аксененко опять же исследует отношения между людьми, но в этот раз он акцентирует внимание на психологическом воздействии, к которому партнеры-абьюзеры прибегают, чтобы контролировать своих жертв.

«Жить жизнь» Артема Аксененко – многосерийный психологический триллер, в котором главная героиня пытается вывести на чистую воду очередного токсичного партнера и разобраться в том, почему все отношения в жизни были нездоровыми.

Жить жизнь

Шоураннер «Жить жизнь» – Дарья Мороз

Дарья Мороз, которая, работая над «Содержанками», уже показала себя как профессиональный креативный продюсер, а затем и шоураннер, уверенно продолжает развиваться в этом направлении. В основу ее нового сериала легла идея о тоске по любви, которая в современном мире часто подменяется взаимовыгодными отношениями. «Жить жизнь» – очень личный проект для Дарьи Мороз, поэтому он получился таким цепляющим и эмоциональным. Шоураннер не только контролировала процесс производства сериала, но и сама снялась в нем. Дарья сыграла близкую подругу Анны Богинской – Риту, которая благодаря своему богатому жизненному опыту всегда готова дать дельный совет героине Любови Аксеновой и быть с ней рядом в самые трудные времена.

Жить жизнь

Любовь Аксенова в главной роли

Любовь Аксенова чаще всего играет героинь, идущих по головам и продумывающих каждый свой шаг, – ту же беспринципную чиновницу Наташу Кустову в «Почке», Вику из «The Телки», ставящую свои интересы превыше всего или склонную к манипуляциям, эгоистичную Яну в «Бывших».В «Жизнь жизнь» она раскрывается совершенно с другой стороны. В новом сериале актриса появляется в образе успешной девушки-маркетолога Анны Богинской, которая, несмотря на свою авторитетность в сфере и внешнюю уверенность, долгое время не может оправиться от утраты и мысленно постоянно возвращается в тот день, когда на ее глазах муж попал в смертельное ДТП. Героиня, на людях демонстрирующая успешность и удовлетворенность своей жизнью, приходя домой, сталкивается с невыносимым чувством одиночества, которое возникает у нее из-за нездоровой эмоциональной привязанности к мужу-манипулятору. Анна, такая решительная и принципиальная на работе, внутри оказывается очень хрупкой девушкой, травмированной токсичными отношениями. Грани личности главной героини талантливо передает Любовь Аксенова, и в таком амплуа актрису вы точно еще не видели.

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Личные драмы, упакованные в эстетику «Содержанок»

Сериал, над которым работали режиссер Артем Аксененко и шоураннер Дарья Мороз, понравится всем фанатам «Содержанок», успевшим соскучиться по глянцевым драмам. В «Жить жизнь» у главной героини Анны Богинской есть все, о чем только можно мечтать: головокружительная карьера, квартира в элитном доме, дорогие тачки, любимые подруги, она может позволить себе буквально все, но счастливой ее сложно назвать. Несмотря на свою обеспеченность и успешность, девушка теряет свою независимость сначала в нездоровых отношениях с мужем, а затем начинает встречаться с молодым пластическим хирургом, который ловко управляет ее эмоциями и заставляет постоянно испытывать чувство вины.

Сериал Аксененко с его гламурной атмосферой и соблазнительным духом светской жизни, который неизбежно заполняет собой каждую сцену, подчеркивает, что за внешним атрибутами благополучия часто скрываются личные драмы, которые в приличном обществе якобы не принято выставлять напоказ. «Жить жизнь», хоть и заимствует у «Содержанок» их глянцевую эстетику, вместо того чтобы повторять прописную истину «богатые тоже плачут», рассказывает об опасности абьюзивных отношений, в которые может попасть любая женщина вне зависимости от своего статуса и состоятельности.

Жить жизнь

Проект, разоблачающий манипуляции абьюзеров

В своем сериале «Жить жизнь» Артем Аксененко говорит о нездоровых отношениях, которые разрушают жизнь. Абьюз и газлайтинг, к которым прибегает муж главной героини Анны, а затем и ее партнер, пластический хирург Матвей, негативно влияют на эмоциональное состояние героини, которая становится очень тревожной и постоянно испытывает чувство вины. Создатели «Жить жизнь» в своем проекте развенчивают стереотип о том, что попасться на удочку манипулятора может только женщина с комплексами, которая зависит от мужского одобрения. В сериале зрителю, наоборот, показывают, что главные цели абьюзера – подорвать уверенность партнера в себе, стереть его личность и взять над ней полный контроль. Муж Анны Стас получает удовольствие, когда девушка, сильно нервничая, в подробностях отчитывается о встречах с подругами, боясь, что он осудит ее за лишний бокал или за то, что она немного задержалась. Супруг постоянно критикует все ее решения, из-за чего героиня постоянно сомневается в правильности своих поступков и испытывает хронический стресс. Даже после смерти мужа его голос все еще звучит в голове у Анны – так сильно он привязал ее к себе с помощью психологических уловок.

«Жить жизнь» – важный проект, где подробно разбирают манипуляции абьюзеров, которые они чаще всего используют для того, чтобы подчинить себе жертву. Возможно, кому-то анализ нездоровых отношений Анны с мужем и Матвеем поможет отреферировать собственный негативный опыт и позволит увидеть красные флажки в поведении потенциального партнера во время первого свидания, тем самым оградив вас от токсичного романа.

Жить жизнь

Guilty pleasure для фанатов глянцевых драм

«Жить жизнь» – проект про абьюзивные отношения, рассчитанный на самую широкую аудиторию. Очень красиво снятый и располагающий к себе эстетическим визуалом сериал убивает сразу двух зайцев: позволяет наслаждаться гламурной стилизацией в лучших традициях «Содержанок» и при этом рассказывает аудитории об отстаивании личных границ и главных признаках нездоровых отношений. Создатели сериала говорят о действительно серьезных вещах, намеренно помещая их в глянцевые декорации и разбавляя сюжет о манипуляциях чувственными танцевальными перформансами и откровенными постельными сценами, чтобы от шоу, по словам Любови Аксеновой, можно было получать удовольствие. «Жить жизнь» представляет из себя психологический триллер, от которого невозможно оторваться: хочется узнать, сможет ли главная героиня разорвать круг нездоровых отношений и раскрыть коварный замысел манипулятора Матвея.

Жить жизнь

Стильные образы главной героини

«Жить жизнь» – не только наглядное пособие по разоблачению абьюзера, но и российский сериал, претендующий на звание самого стильного проекта первой половины года. Если в прошлом году хотелось повторить макияж и образы из подростковой драмы «Алиса не может ждать», то после нового шоу Артема Аксененко у вас наверняка возникнет желание одеться как героиня Любови Аксеновой. Ее Анна носит атласные платья-комбинации и выбирает вещи в трендовом оттенке металлик (например, топ), и все ее образы продуманы так детально и так органично сочетаются с характером Богинской, что от них буквально невозможно отвести взгляд. «Жить жизнь» станет настоящим фешен-открытием для тех, кто в том числе любит вдохновляться стилем героинь из сериалов.