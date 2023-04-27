Начались съемки новой части «Чужого»

В то же время Сигурни Уивер высказалась по поводу потенциального возвращения во франшизу.

Съемки нового полнометражного фильма в рамках вселенной «Чужого» идут уже полтора месяца, а вчера вечером в сети появилось первое закулисное фото, на котором запечатлена хлопушка и обхвативший ее маленький ксеноморф-лицехват. Данным снимком в своем микроблоге поделился режиссер картины Федерико Альварес («Не дыши»). Изображение опубликовано по случаю празднования официального дня франшизы (26 апреля), который таковым сделала студия 20th Century Fox еще в 2016 году.

На этом фоне журнал Total Film представил небольшое интервью с главной звездой научно-фантастической саги Сигурни Уивер. Несколько лет назад актриса могла вернуться к образу Эллен Рипли в отмененном проекте Нила Бломкампа, но теперь ей это уже не интересно:

«Сейчас достаточно молодых артистов, бьющихся за подобные роли. А ведь был фильм, который я действительно хотела сделать вместе с режиссером Нилом Бломкампом. Но этот корабль безвозвратно уплыл. Я счастлива тем, чем занимаюсь сейчас. Мои дни в космосе кончились».

Несостоявшийся «Чужой 5» Бломкампа должен был стать прямым продолжением сиквела Джеймса Кэмерона. Вместе с Уивер к знакомому образу планировал вернуться Майкл Бин. Вместо этого кинокомпания отдала приоритет «Чужому: Завет» Ридли Скотта, а после слияния Fox и Disney на проекте Бломкампа окончательно был поставлен крест.

В картине Альвареса, ранее известной под рабочим названием «Чужой: Ромул», речь пойдет о группе выживших космических туристов. Молодые герои терпят крушение на загадочной планете, где им придется столкнуться лицом к лицу с самой опасной формой жизни во вселенной. В основной актерский состав вошли Кэйли Спэни, Изабала Мерсед, Арчи Рено, Спайк Ферн, Дэвид Джонссон и Эйлин Ву.

Премьера новой ленты состоится эксклюзивно на стриминговом сервисе Hulu предположительно в 2024 году. В скором времени также стартует производство крупнобюджетного сериала «Чужой», за который отвечает шоураннер «Фарго» Ной Хоули.