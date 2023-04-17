На Гая Ричи подали в суд из-за сценария «Джентльменов»

Актер и писатель Мики Де Хара подал в суд на режиссера Гая Ричи из-за сценария фильма «Джентльмены» (2019).

Согласно иску Де Хары, поданному в Высокий суд Лондона прошлом месяце, некогда Ричи поручил ему написать сценарий сиквела гангстерского боевика «Рок-н-рольщик» (2008), основанный на «личном жизненном опыте». Ранее Де Хара привлекался к ответственности за хранение кокаина и марихуаны с целью продажи.

В 2018 году Де Хара представил Ричи свой текст, повествующий о герое, который владеет бизнесом по производству марихуаны. Однако режиссер сказал ему, что «время гангстерского фильма ушло», тем самым дав понять, что проект больше не находится в разработке. Однако два года спустя Ричи выпустил «Джентльменов», посвященных гангстеру Микки (Мэттью МакКонахи), который пытается продать свою криминальную империю по производству марихуаны. Де Хара утверждает, что фильм содержит «существенный» плагиат его сценария.

В качестве примера Де Хара приводит сцену, в которой персонаж по прозвищу Тренер (Колин Фаррелл), возглавляющий группу профессиональных бойцов под названием The Toddlers («Малыши»), вступает в драку с несколькими молодыми людьми в кафе. По его словам, этот эпизод напрямую повторяет сцену из его сценария. Кроме того, он заявляет, что в его произведении тоже фигурирует персонаж по прозвищу Тренер, руководящий бандой головорезов под названием The Baby Squad («Детский отряд»).

Де Хара также утверждает, что после того, как фильм был выпущен в прокат в январе 2020 года, он написал Ричи, чтобы указать ему на это сходство, на что режиссер ответил:

«Микки, я и мои люди пытались связаться с вами уже несколько лет. Ответа не последовало. Я был бы рад, если бы мы сели и поговорили об этом».

Однако Де Хара отрицает, что Ричи пытался связаться с ним. По версии Де Хары, в апреле 2020 года он попросил режиссера включить его имя в титры ленты в качестве одного из авторов сценария. На его просьбу Ричи ответил, что «уже слишком поздно».

Де Хара заявляет, что стремится добиться того, чтобы его вклад в проект был должным образом упомянут в «Джентльменах», а также требует выплатить ему $250 тыс. Ричи пока ситуацию не комментирует.