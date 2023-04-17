Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вызов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости На Гая Ричи подали в суд из-за сценария «Джентльменов»

На Гая Ричи подали в суд из-за сценария «Джентльменов»

17 апреля 2023 10:46
На Гая Ричи подали в суд из-за сценария «Джентльменов»

Бывший торговец наркотиками утверждает, что режиссер без разрешения использовал его сценарий.

Актер и писатель Мики Де Хара подал в суд на режиссера Гая Ричи из-за сценария фильма «Джентльмены» (2019).

Согласно иску Де Хары, поданному в Высокий суд Лондона прошлом месяце, некогда Ричи поручил ему написать сценарий сиквела гангстерского боевика «Рок-н-рольщик» (2008), основанный на «личном жизненном опыте». Ранее Де Хара привлекался к ответственности за хранение кокаина и марихуаны с целью продажи.

В 2018 году Де Хара представил Ричи свой текст, повествующий о герое, который владеет бизнесом по производству марихуаны. Однако режиссер сказал ему, что «время гангстерского фильма ушло», тем самым дав понять, что проект больше не находится в разработке. Однако два года спустя Ричи выпустил «Джентльменов», посвященных гангстеру Микки (Мэттью МакКонахи), который пытается продать свою криминальную империю по производству марихуаны. Де Хара утверждает, что фильм содержит «существенный» плагиат его сценария.

В качестве примера Де Хара приводит сцену, в которой персонаж по прозвищу Тренер (Колин Фаррелл), возглавляющий группу профессиональных бойцов под названием The Toddlers («Малыши»), вступает в драку с несколькими молодыми людьми в кафе. По его словам, этот эпизод напрямую повторяет сцену из его сценария. Кроме того, он заявляет, что в его произведении тоже фигурирует персонаж по прозвищу Тренер, руководящий бандой головорезов под названием The Baby Squad («Детский отряд»).

Де Хара также утверждает, что после того, как фильм был выпущен в прокат в январе 2020 года, он написал Ричи, чтобы указать ему на это сходство, на что режиссер ответил:

«Микки, я и мои люди пытались связаться с вами уже несколько лет. Ответа не последовало. Я был бы рад, если бы мы сели и поговорили об этом».

Однако Де Хара отрицает, что Ричи пытался связаться с ним. По версии Де Хары, в апреле 2020 года он попросил режиссера включить его имя в титры ленты в качестве одного из авторов сценария. На его просьбу Ричи ответил, что «уже слишком поздно».

Де Хара заявляет, что стремится добиться того, чтобы его вклад в проект был должным образом упомянут в «Джентльменах», а также требует выплатить ему $250 тыс. Ричи пока ситуацию не комментирует.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Тест: в каком сериале о путешествиях во времени ты бы «застрял»? Тест: в каком сериале о путешествиях во времени ты бы «застрял»? Читать далее 17 апреля 2023
Криминал, интриги и любовь: 8 новых женских сериалов, от которых невозможно оторваться Криминал, интриги и любовь: 8 новых женских сериалов, от которых невозможно оторваться Читать далее 15 апреля 2023
Тест на мультфильмы СССР, который зумеры провалят с треском Тест на мультфильмы СССР, который зумеры провалят с треском Читать далее 17 апреля 2023
Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью Читать далее 14 апреля 2023
7 сюжетных дыр в Сумерках, за которые стыдно даже спустя 15 лет 7 сюжетных дыр в Сумерках, за которые стыдно даже спустя 15 лет Читать далее 17 апреля 2023
Тест: какой апрельский сериал тебе стоит посмотреть? Тест: какой апрельский сериал тебе стоит посмотреть? Читать далее 14 апреля 2023
Женские истории и путешествия во времени: 5 апрельских сериалов «Амедиатеки», которые нельзя пропустить Женские истории и путешествия во времени: 5 апрельских сериалов «Амедиатеки», которые нельзя пропустить Читать далее 17 апреля 2023
Этот тест о советском кино пройдут только те, кто родом из СССР Этот тест о советском кино пройдут только те, кто родом из СССР Читать далее 17 апреля 2023
«Не надо бояться величайшего приключения: Киноафиша приглашает на показ фильма «Все страхи Бо» «Не надо бояться величайшего приключения: Киноафиша приглашает на показ фильма «Все страхи Бо» Читать далее 18 апреля 2023
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых Читать далее 17 апреля 2023
Related video