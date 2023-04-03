Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей

Энн Хэтэуэй регулярно поражает весь мир своей профессиональной самоотверженностью и преданностью актерской профессии. Поэтому вовсе не удивительно, что в своем перфекционизме она иногда переходит ту грань, после которой работа над ролью начинает вредить ее собственному физическому и эмоциональному здоровью. Во время подготовки к съемкам в мюзикле «Отверженные», в котором Хэтэуэй исполнила роль Фантины, ей пришлось резко сбросить чуть более 11 кг. Актриса хотела опустошить себя эмоционально и физически, чтобы полностью соответствовать образу своей героини. После окончания работы над фильмом ей пришлось пройти долгую процедуру восстановления. Даже в момент своей победы на «Оскаре» (лучшая женская роль второго плана за «Отверженных») актриса все еще страдала от последствий пережитого стресса.

Энн Хэтэуэй

Леди Гага прославилась на весь мир не только как потрясающая певица, но и как невероятно талантливая актриса. Она вкладывает всю себя в каждую роль, за что уже была удостоена номинации на «Оскар» и множество других наград. Но иногда самоотверженность артистки выходит ей боком. Во время подготовки к съемкам в биографической драме «Дом Gucci» Ридли Скотта, в котором Леди Гага сыграла Патрицию Реджиани, жену Маурицио Гуччи, она прожила полтора года, в точности копируя повадки реальной Патриции. Например, актриса потратила неимоверное количество усилий и времени на то, чтобы научиться безупречно повторять итальянский акцент Реджиани. Весь этот труд плохо сказался на ее здоровье, и под конец съемок фильма ей пришлось обратиться к психологу, чтобы найти в себе силы довести работу до конца.

Леди Гага

Нередко просмотр хорроров стоит зрителям многих нервных клеток. Образ маньяков или монстров может надолго засесть в воображении впечатлительной аудитории, вызвать бессонницу и даже спровоцировать поседение настоящих фобий. Но иногда такая же судьба может постигнуть и звезд жанра. Билл Скарсгард, впечатливший весь мир своим невероятным исполнением роли демонического клоуна Пеннивайза в дилогии «Оно», оказался настолько впечатлен воплощенным им образом, что тот продолжил преследовать его и после окончания съемок фильма. По словам актера, Пеннивайз постоянно приходит к нему в странных и ярких снах. При этом Скарсгард не сильно беспокоится об этих кошмарах и считает, что таким образом он всего лишь пытается «отпустить персонажа».

. Билл Скарсгард

Еще одной «жертвой» жанра ужасов стала Изабель Аджани, жизнь которой чуть не была разрушена из-за съемок в культовом хорроре Анджея Жулавского «Одержимая». В фильме французская актриса исполнила роль Анны, чей разум постепенно захватывают темные силы. В нескольких сценах фильма девушка бьется в неудержимом припадке ярости и историки, воплощая на экране истинное лицо уничтожающего ее безумия. Хотя Аджани была удостоена нескольких крупных наград за свою выдающуюся заботу над персонажем, включая премию «Сезар», ей пришлось перенести серьезный посттравматический синдром из-за пережитого на площадке. Однажды она даже попыталась покончить жизнь самоубийством, но, к счастью, ей не удалось этого сделать. Актрисе пришлось пройти долгую терапию для полного восстановления. После этого Аджани заявила, что больше никогда не будет играть подобные роли.

Изабель Аджани

Эдриан Броуди известен как невероятный перфекционист, который глубоко погружается в каждый свой проект. Однако для подготовки к съемкам исторической драмы «Пианист» Романа Полански актер превзошел сам себя, преодолев все мыслимые и немыслимые пределы самоотверженности. В фильме Броуди сыграл роль еврейского пианиста Владислава Шпильмана, ставшего жертвой холокоста. Ради достоверного воплощения образа музыканта актер избавился от всех материальных ценностей, которые имел на тот момент, перешел на очень строгую диету и некоторое время прожил в полной изоляции. Он даже расстался со своей давней и любимой девушкой. Все это привело к появлению у Броуди физических и психических отклонений. Только с помощью профессиональных врачей он смог вернуться к прежней форме душой и телом.

Эдриан Броуди

Сложно представить, что съемка во вполне безобидном, на первый взгляд, голливудском кинокомиксе может обернуться проблемами с психическим здоровьем. Но именно такая история приключилась с Майклом Б. Джорданом из-за его работы над супергеройским блокбастером «Черная Пантера», в котором актер исполнил роль суперзлодея Эрика Килмонгера. Ради качественного воплощения персонажа Джордан изолировал себя от родных, отказался принимать чью-либо любовь и полностью посвятил свои мысли навязчивым идеям Килмонгера. После окончания съемок «Черной Пантеры» актеру пришлось обратиться к терапевту, чтобы разобраться со своими мыслями, и, по его словам, сеансы ему очень помогли.

Майкл Б. Джордан

Любой преданный фанат «Игры престолов» знает, что этот сериал — зрелище не для слабонервных. Шоу наполнено кровавыми разборками, жестокими интригами и эротическими сценами, предназначенными строго для взрослой аудитории. К сожалению, Софи Тернер пришлось в достаточно юном возрасте оказаться в самом эпицентре этого хаоса. Когда актриса начала сниматься в сериале, ей было всего 15 лет. За восемь долгих сезонов ее героиня, принцесса Санса, пережила самые разнообразные ужасающие события: от смерти любимого отца до сексуального насилия. Для того чтобы справиться с такой эмоциональной нагрузкой, Тернер пришлось работать над собственными «механизмами преодоления», которые позволили бы ей без тяжести выходить из образа после окончания съемок. Например, в качестве терапии она напевала песни и танцевала между дублями. Но, по словам актрисы, она не уверена в том, что в будущем ей не придется пережить каких-либо негативных психических побочных эффектов от того, что произошло с ней на площадке «Игры престолов».

Софи Тернер

Сколько бы травмирующих съемок ни пришлось пережить актерам в будущем, история Хита Леджера навсегда останется одной из самых трагичных в кино. Актер создал легендарный образ Джокера для фильма «Темный рыцарь», без которого сейчас просто невозможно представить не только саму картину, но и весь жанр супрегероики в целом. Однако этот невероятный творческий результат стоил ему жизни. Во время подготовки к съемкам актер на месяц изолировал себя в гостиничном номере и постоянно вел дневник Джокера, полностью погрузив свой разум в пучины его безумия. Ситуация усугублялась тем, что еще до начала работы над «Темным рыцарем» Леджер страдал бессонницей, а во время съемок он начал спать всего по два часа в сутки, потому что не мог перестать думать о своем персонаже. Из-за этого врачи назначили актеру сильное снотворное, от передозировки которого он и скончался в возрасте 28 лет. У Леджера осталась дочь от романа с Мишель Уильямс, которой в этом году исполнится 18 лет.

Хит Леджер

Иногда психические травмы на съемках становятся не столько результатом тяжести фильма, сколько последствием впечатлительности самого актера. Дакота Джонсон всегда говорила, что словно губка впитывает эмоции команды, с которой работает, и даже гордится этим, потому что такая особенность позволяет ей полностью проникнуться каждым ее проектом. Но эта же особенность вышла актрисе боком во время работы над хоррором «Суспирия» Луки Гуаданьино. Мрачный сюжет о демонической школе танцев просочился в самое сердце Джонсон, и, по ее же словам, она долго не могла изгнать эту тьму из себя. Из-за этого актрисе пришлось пройти курс терапии, который позволил ей внутренне отпустить этот проект.

Дакота Джонсон

Уже в свои 25 лет Алекс Вулф может похвастаться тем, что снялся в таких крупных проектах, как «Джуманджи: Зов джунглей», «Время» и «Свинья». Кажется, что карьерный путь молодого исполнителя складывается как нельзя лучше. Однако на самом деле профессиональная жизнь Вулфа совсем не так безоблачна, как может показаться на первый взгляд. Актеру пришлось пережить настоящую психологическую травму из-за съемок в хорроре режиссера Ари Астера «Реинкарнация», где он сыграл одержимого демоном юношу Питера. После работы над фильмом Вулф начал страдать бессонницей, а позже и вовсе стал «эмоциональным мазохистом», впитывающим в себя любую доступную негативную эмоцию. Хотя актер нашел способ преодолеть это состояние, он все еще боится, что в будущем у него может развиться посттравматический синдром.