Самовыражение – хит сезона: разбираем стиль в сериале «Жить жизнь»

Сегодня в онлайн-кинотеатре START вышел третий эпизод «Жить жизнь», сериала Артема Аксененко, снятого по бестселлеру Анны Богинской, который представляет собой не только захватывающий эротический триллер, но и гид по стилю. В проекте, шоураннером которого была Дарья Мороз, не только в подробностях разбирают распространенные манипуляции, к которым абьюзеры прибегают в отношениях, но и особое внимание уделяют образам главной героини, отражающим ее внутреннюю трансформацию.

Успешная девушка-маркетолог Анна Богинская, которую играет Любовь Аксенова, может быть абсолютно разной – романтичной и чувственной, жесткой и холодной, и метафорами ее эмоционального состояния в сериале становятся предметы гардероба, макияж и прическа. Каждый образ героини настолько продуманный, элегантный и при этом достаточно простой, что возникает желание повторить их все, в зависимости от ситуации. Несмотря на то что работа Анны связана со сферой моды, она не гонится за трендами и выбирает вещи, которые станут продолжением ее собственного «я» и выразят ее настроение на данный момент. О стиле в сериале мы поговорили с художником по костюму Анастасией Баталовой и художником по гриму Наталией Шашковой, которые отвечали за создание романтичных и бунтарских луков главной героини «Жить жизнь».

Чем вы вдохновлялись, когда работали над стилем героинь в «Жить жизнь»?

– Эпоха Ренессанса была отправной точкой для того, чтобы создать наш собственный мир. И кстати, в образе Любови Аксеновой, в гардеробе ее персонажа мы наблюдаем не так много вещей, напоминающих эту эпоху. А вот у персонажа Дарьи Мороз куда больше отсылок. Я не вдохновлялась другими героями из кино. Мы создавали свой мир, создавали своих персонажей, дорабатывали их образы в момент съемок, потому что, когда начинается съемочный процесс, появляется какая-то синергия. И чем дольше вы вместе, чем больше луков вы утверждаете и примеряете, тем точнее понимаете, что нужно. Например, характер главной героини развивается, от этого ее образы тоже меняются.

Жить жизнь

Как платья холодных оттенков и легких текстур транслируют характер главной героини?

– У нас была важная задача: подчеркнуть, что Анна — это вода и лед. Поэтому мы выбирали такие ткани, силуэты и цвета, чтобы показать это в персонаже. Зрители заметят, что даже в кадре Анна будет много соприкасаться с водой и со льдом. Когда увидите целиком все серии, вы поймете эту нить, которую мы хотели протянуть сквозь историю.

Жить жизнь

Расскажите о том самом жемчужном колье Vivienne Westwood, которое Анна надевает в одном из эпизодов. От него просто невозможно отвести взгляд!

– Что касается массивного украшения Vivienne Westwood, это собственность Любови Аксеновой, и она с радостью поделилась с нами этим классным украшением. И сейчас, в то время, когда эпохи и легенды в мире моды с нами не стало, это колье стало максимально актуальным. Мне кажется, это украшение в рамках той сцены очень нам помогло и создало классный образ в комплекте с этим бежевым нюдовым кимоно.

Жить жизнь

Героиня Любови Аксеновой сильная и смелая, она не боится трудностей и никогда не сдается. В работе ее Анна часто бывает категоричной, она не привыкла проигрывать. При этом она нередко носит воздушные и даже романтичные платья. С их помощью вы хотели еще больше подчеркнуть волевой характер героини или показать, что, несмотря на внутренний стержень, Анна умеет быть мягкой и нежной?

– На самом деле романтичных платьев не так и много. Они имеют место в гардеробе героини и появляются, например, когда героиня идет на свидание или на свадьбу подруги. Очень хотелось подчеркнуть ее женственность и хрупкую натуру. С каким бы внутренним стержнем ни была, в глубине души она – а может быть, даже не в глубине – хрупкая, женственная, чувственная и романтичная натура.

Жить жизнь

В одной сцене Анна появляется в эффектной черной кружевной рубашке, подчеркивающей ее уверенность и решительный настрой, и эта вещь сильно отличается от платьев-комбинаций и тонких кардиганов, которые героиня носила до. Чем обусловлена такая резкая смена образа?

– Как и у каждого персонажа, у героини Любови Аксеновой есть развитие. И одежда, прическа и макияж — наглядный способ подчеркнуть то, что с ней происходит. Черная кружевная рубашка появляется вместе с более ярким макияжем, с другой укладкой. Образы Анны со временем станут более жесткие, более сдержанные, не такие романтичные. Когда зритель будет смотреть нашу историю, у него сложатся все пазлы, и он поймет, почему происходит такая метаморфоза.

Жить жизнь

Один из излюбленных предметов в гардеробе героини Любови Аксеновой – черный корсет. Расскажите подробнее о его значении для образа Анны.

– Черный корсет мы видим во флешбэках Анны, когда она знакомится со Стасом (Юрием Чурсиным), своим будущим мужем. Она совсем юная девушка, студентка, бунтарка, поэтому в кадре появляются корсет и розовые волосы. Во флешбэках появляются и джинсы, а в настоящем времени Анна надевает их всего пару раз, и то белые. Все остальное – это либо платья, либо юбки, либо брюки. Нам хотелось пронести какую-то вещь гардероба через всю историю, и мы выбрали корсет, эта вещь прекрасно подчеркивает нашу Анну и чуточку отсылает нас к Ренессансу.

Жить жизнь

Образы главной героини получились элегантными и запоминающимися, но при этом их легко повторить в обычной жизни. Какие советы вы бы дали девушкам, которые хотят одеться в духе Анны?

– Спасибо за комментарий про элегантные запоминающиеся образы. Очень приятно это слышать. Значит, работа была проделана не зря. Что касается того, как так одеться. Мне кажется, что в первую очередь, если вы хотите выглядеть стильно или найти свой стиль, найти свой образ, развивайте насмотренность. Открывайте журналы, смотрите показы, лукбуки, качайте специальные приложения. Найдите изначально какие-то бренды, которые вам откликаются больше всего. На самом деле главное – не быть как кто-то, на мой взгляд. Самое главное – почувствовать, кто есть ты и что ты хочешь транслировать от себя с помощью одежды. Мне кажется, что одежда – это прекрасный инструмент, чтобы рассказывать миру и окружающим про себя. Вообще, мне кажется, своим гардеробом можно просто пересказать всю свою жизнь. Поэтому главное – не быть как кто-то, а если вам подходят по энергии, по нутру, по содержанию такие образы, то они у вас откликнутся, и вы подумаете: о, круто, я бы так оделась. Но нужно не забывать, что одежда должна только лишь подчеркивать вас. И все образы должны выглядеть на вас хорошо. Самое главное – это очень много смотреть, впитывать, и тогда у вас автоматически будет вырабатываться понимание своего вкуса и своего стиля. А так – смотрите наш сериал, вдохновляйтесь – и будете самыми стильными и модными девчонками в городе.

Жить жизнь

Как выбирали макияж и укладки для главной героини? Любовь Аксенова сама предлагала какие-то образы или все полностью зависело от художника по гриму?

– Легкий макияж, натуральность – это пожелание режиссера. Нам хотелось показать новую Любовь Аксенову, непривычную зрителю. Пожелание от актрисы было, чтобы у героини «был ветер в волосах». Это очень совпадало с нашим видением, поэтому с первой серии зритель увидит ее с легкой небрежной укладкой, как будто она и не укладывалась вовсе. Мы стремились сделать ее укладку более пушистой, с элементами поломанного волоса.В некоторых эпизодах у Анны гладкие, зачесанные назад волосы, а в других взъерошенные или вообще с другим цветом – розовым или каштановым.

Жить жизнь

От чего зависела смена укладки героини? Ее прическа менялась исходя из ее внутренней трансформации или это просто разные образы, подобранные под события серий?

– В сериале мы видим разные периоды жизни героини. Когда она окунается в воспоминания о знакомстве со своим будущим мужем (Юрий Чурсин), она еще совсем юная, студентка, немного наивная, очень легкая. Тогда у нее были розовые волосы, подчеркивающие ее бунтарство, молодость и креативность. Когда Анна с мужем начинают жить вместе, ее образ меняется, потому что меняется ее статус, положение, ощущение себя, она входит в высшие слои общества. После гибели мужа ее образ снова меняется, появляется «ломаный волос», о котором говорилось выше, небрежность, ощущение, как будто нет укладки.

Жить жизнь

Время идет, героиня становится бизнесвумен, самостоятельной и самодостаточной женщиной. Появляются гладкие волосы, строгость форм. Этот образ остается актуальным и при ее сближении с новым возлюбленным, Матвеем. Героиня больше не наивная девочка, она понимает, что вокруг нее происходит какая-то игра, и планирует в ней разобраться. Такая прическа придает ей более воинственный вид.