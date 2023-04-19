«О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» выйдет на стриминге в виде сериала

Фильм о путешествии четырех друзей в мир мужского подсознания будет разделен на восемь эпизодов.

Онлайн-кинотеатр Start объявил о том, что 24 апреля в каталоге сервиса появится последний фильм популярного комедийного ансамбля «Квартет И» под названием «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Картина выйдет на сервисе в формате восьмисерийного сериала.

Ведущие роли в ленте исполнили Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов Камиль Ларин, наиболее известные по фильмам «День радио», «День выборов» и «Обратная связь». К ним также присоединились Максим Виторган («Люся»), Екатерина Варнава («Время года зима»), Дмитрий Нагиев («Мой папа — вождь»), Гарик Харламов («Последний богатырь: Корень зла») и другие звезды.

Главные герои — все те же друзья Леша (Барац), Слава (Хаит), Саша (Демидов) и Камиль (Ларин), которые отправляются в путешествие по миру мужского подсознания знойным летним днем 2019 года. Они бродят по улицам Москвы, пытаясь понять, существует ли женская дружба, можно ли увольнять лучших друзей, забывается ли первая любовь и как пережить потерю отца.

Постановщиком фильма выступил Михаил Поляков, ранее работавший над комедиями «Парадоксы» и «Секреты семейной жизни». Картина вышла в прокат в феврале и собрала 297 млн рублей.