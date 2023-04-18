Марк Эйдельштейн отправляется в будущее в трейлере фэнтези «Сто лет тому вперед»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила полноценный трейлер масштабного приключенческого фэнтези «Сто лет тому вперед», являющегося экранизацией знаменитой повести Кира Булычева.

В центре сюжета — обыкновенный московский школьник Коля Герасимов и его сверстница из далекого будущего Алиса Селезнева. В отличие от Коли, которого заботят лишь обычные подростковые дела, Алису не отпускает прошлое — она жаждет найти свою потерянную мать. Знакомство Коли и Алисы становится началом их совместного приключения, в ходе которого им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени, а также обрести самое главное — настоящую любовь и нерушимую дружбу.

Главные роли в фильме сыграли звезда сериала «Монастырь» Марк Эйдельштейн и дебютантка Даша Верещагина, которую вскоре можно будет увидеть в сериале «Анна К». В остальной актерский состав вошли Александр Петров, Юра Борисов, Виктория Исакова, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Софа Цибирева, Матвей Астраханцев и Кирилл Митрофанов. Режиссером выступил Александр Андрющенко («Ёлки»). Сценарий вместе с ним написали Андрей Золотарев («Лед») и Ксения Мирошник («Папа»).

В прокат «Сто лет тому вперед» выйдет 28 декабря.