Марк Эйдельштейн отправляется в будущее в трейлере фэнтези «Сто лет тому вперед»
Картина является экранизацией повести Кира Булычева.
Кинокомпания «Централ Партнершип» представила полноценный трейлер масштабного приключенческого фэнтези «Сто лет тому вперед», являющегося экранизацией знаменитой повести Кира Булычева.
В центре сюжета — обыкновенный московский школьник Коля Герасимов и его сверстница из далекого будущего Алиса Селезнева. В отличие от Коли, которого заботят лишь обычные подростковые дела, Алису не отпускает прошлое — она жаждет найти свою потерянную мать. Знакомство Коли и Алисы становится началом их совместного приключения, в ходе которого им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени, а также обрести самое главное — настоящую любовь и нерушимую дружбу.
Главные роли в фильме сыграли звезда сериала «Монастырь» Марк Эйдельштейн и дебютантка Даша Верещагина, которую вскоре можно будет увидеть в сериале «Анна К». В остальной актерский состав вошли Александр Петров, Юра Борисов, Виктория Исакова, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Софа Цибирева, Матвей Астраханцев и Кирилл Митрофанов. Режиссером выступил Александр Андрющенко («Ёлки»). Сценарий вместе с ним написали Андрей Золотарев («Лед») и Ксения Мирошник («Папа»).
В прокат «Сто лет тому вперед» выйдет 28 декабря.