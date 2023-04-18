Педро Паскаль и Мэтт Дэймон получили роли в первом сольном фильме Итана Коэна

Киностудия Focus Features огласила официальную дату премьеры нового режиссерского проекта Итана Коэна — комедийного роуд-муви Drive-Away Dolls («Красотки в бегах»). Как передает IndieWire, фильм будет выпущен в кинотеатры 22 сентября этого года. В этот же день в прокате стартуют боевик «Неудержимые 4» (Lionsgate) и библейская сатира «Книга Кларенса» (Sony Pictures).

Вместе с датой релиха прояснились свежие кастинговые подробности и детали сюжета. К ранее утвержденным Маргарет Куэлли («Однажды в… Голливуде»), Джеральдин Вишванатан («Чудотворцы») и Бини Фелдштейн («Образование») присоединились Педро Паскаль («Одни из нас»), Мэтт Дэймон («Air: Большой прыжок»), Колман Доминго («Эйфория») и Билл Кэмп («Ход королевы»).

В центре повествования окажутся две подруги — переживающая разрыв Джейми и ее прямолинейная приятельница Мэриан, которой необходимо развеяться (их сыграют Куэлли и Вишванатан). В надежде получить новые впечатления девушки отправляются в поездку в Таллахасси, однако их путешествие идет не так, как планировалось. Большие проблемы начинаются, когда Джейми и Мэриан пересекаются с группой неумелых преступников.

Для Итана Коэна это будет первый в карьере фильм, который он снимет без своего брата Джоэла. Сценарий Итан написал в соавторстве со своей женой Тришей Кук.