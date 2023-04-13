Экранизация «Гарри Поттера» в формате сериала официально запущена в производство

Warner Bros. Discovery и HBO официально анонсировали новую экранизацию книжного цикла Джоан Роулинг «Гарри Поттер» в формате сериала. Компания выпустила короткий проморолик проекта и поделилась первыми подробностями будущего шоу.

Ранее появилась информация о том, что студия планирует экранизировать все семь романов цикла, посвятив каждый сезон отдельной книге. Однако генеральный директор HBO & Max Content Кейси Блойс заявил, что новый сериал будет «длиться 10 лет подряд», что ставит под сомнение это предположение. Он добавил, что серия «Фантастические твари» не будет частью шоу и что шоу будет «верной первоисточнику адаптацией».

Центральный актерский состав сериала будет состоять из новых исполнителей, никак не связанных с прошлыми фильмами Warner Bros. по «Гарри Поттеру». Тем не менее звезды предыдущих экранизаций книг Роулинг, такие как Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, могут сыграть в шоу второстепенные роли или появиться в нем в формате камео.

Роулинг выступает исполнительным продюсером сериала вместе с Нилом Блэром («Слишком близко») и Рут Кэнли-Леттс («Кукушки Мидвича»). Дэвид Хейман («Однажды в... Голливуде») ведет переговоры о том, чтобы присоединиться к ним. Проект на данный момент не имеет шоураннера-сценариста, но HBO уже активно ищет человека на эту должность. По словам Блойса, компания долгое время не делала эту вакансию публичной, чтобы избежать рисков:

«Мы пытались быть очень осторожными, поэтому не обращались в агентства. У нас были свои внутренние процессы, в рамках которых мы думали о подходящих людях. Но мы не хотели делиться этим со всем миром. Теперь, когда сериал был анонсирован, мы начнем сотрудничать с Blair Partnership и приступаем к работе».

Ожидается, что премьера сериала состоится в 2025 или 2026 году.