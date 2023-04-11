Ким Кардашьян снимется в новом сезоне «Американской истории ужасов»

Звезда реалити-шоу сыграет свою первую крупную роль за последние десять лет.

Ким Кардашьян присоединилась к актерскому составу 12-го сезона хоррор-сериала «Американская история ужасов», получившего название Delicate («Деликатный»). Звезда реалити-шоу объявила об этом в новом посте в своих социальных сетях.

Кардашьян опубликовала короткий видеоролик, в котором текстом сообщается, что она и Эмма Робертс сыграют роли в Delicate. В это время на заднем плане мелькают различные силуэты и потертые изображения, а на фоне играет жуткая музыка, создающая гнетущую атмосферу. В качестве подписи к ролику Кардашьян добавила смайлики смотрящих в сторону глаз и капли крови.

Точно такое же видео разметила на своей страничке и Робертс, ранее снявшаяся в четырех сезонах «Американской истории ужасов». Она подписала свою публикацию:

«Этим летом… Ким и я в Delicate».

Никаких других подробностей о предстоящем сезоне актрисы не сообщили. Репортеры Variety связались с представителями создателя «Американской истории ужасов» Райана Мерфи, и те подтвердили информацию о том, что Кардашьян сыграет главную роль в 12-м сезоне сериала, а также заявили, что ее персонаж был написан специально для нее.

Кардашьян не играла крупных ролей уже десять лет. Не считая небольших камео и съемок в реалити-шоу The Kardashians, последним проектом актрисы на данный момент является драма «Семейный консультант» (2013). Поэтому работа над 12-м сезоном «Американской истории ужасов», безусловно, станет одним из важнейших моментов ее карьеры.