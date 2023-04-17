Женские истории и путешествия во времени: 5 апрельских сериалов «Амедиатеки», которые нельзя пропустить

Младшая сестра (2022 год, 1 сезон)

Кому понравится: тем, кто любит ситкомы о поиске себя; тем, у кого мало свободного времени (в сериале всего 5 серий по 23 минуты!); тем, кому понравилась « Дрянь »

Новозеландская комедия о девушку Лулу, которая живет в Окленде вместе с родителями, которые воспитывали дочь в строгих еврейских традициях. На пороге тридцатилетия героиня решает взять жизнь в свои руки, научиться отстаивать личные границы и перестать притворяться перед родственниками тем, кем она не является, но кем ее хотят видеть. Лулу поборется за возлюбленного, которого не одобряет родня, однако путь к самостоятельности обещает быть полон неловких моментов и забавных ситуаций.

Младшая сестра

Клуб плохих матерей (2019 год, 1 сезон)

Кому понравится: тем, кто любит истории, откровенно рассказывающие о том, что скрывается за фасадом идеальной жизни; тем, кто верит в женскую дружбу; тем, кому нравятся сериалы « Любовницы » и « Отчаянные домохозяйки »

Австралийская драма о молодой женщине Саре, чья идеальная семейная жизнь рассыпается в один миг, когда она узнает о том, что муж изменяет ей с ее лучшей подругой. Более того, нерадивая подруга, которая руководит местным элитным «Клубом матерей», исключила Сару из числа его посетителей. Однако Сара находит новых подруг, вместе с которыми решает разработать план мести обидчикам. А когда в городке, где живет героиня, происходит убийство, Клуб плохих матерей решает взять инициативу в свои руки и наказать преступника.

Клуб плохих матерей

План Б (2023 год, 1 сезон)

Кому понравится: тем, кто любит фильмы-головоломки; тем, кто верит, что все в жизни переплетено и каждое решение непременно имеет последствия; тем, кому нравятся « Эффект бабочки » и « Господин Никто »

Юрист из Монреаля Филип в исполнении звезды сериала « Форс-мажоры » Патрика Джея Адамса обнаруживает, что он способен путешествовать во времени. Мужчина решает вернуться в прошлое, чтобы спасти свой брак и наладить карьеру, которая находится под серьезной угрозой, но вскоре понимает, что малейшее изменение в прошлом способно привести к непредсказуемым последствиям в настоящем. Изменяя свою жизнь, Филип невольно вмешивается и в судьбы окружающих, и далеко не всегда в положительную сторону.

План Б

Отправление (2018 год, 3 сезона)

Кому понравится: тем, кто зачитывался Агатой Кристи и Артуром Конан Дойлом; тем, кто любит вместе с героями сериала распутывать сложные загадки; тем, кому понравился сериал « Мост »

Детективный триллер о пропавшем над Атлантическим океаном пассажирском самолете. Имеющая больших опыт расследования подобных происшествий следовательница Кендра Малли вместе с командой берется за это дело. Постепенно героиня узнает о тайном сговоре и начинает получать анонимные сообщения с доказательствами его существования.

Отправление

Смерть и соловьи (2018, 1 сезон)

Кому понравится: тем, кто любит историческое кино; тем, кому близки истории с кипучими страстями и противоречивыми характерами; тем, кому нравится « Ярмарка тщеславия »

Экранизация одноименного романа ирландского писателя Юджина Маккейба, действие которого происходит в конце XIX века. Главная героиня — юная девушка Бет Уинтерс, живущая вместе с деспотичным отчимом. Однажды героиня влюбляется в обаятельного парня Лиама, вместе с которым решает сбежать из дома. Однако новый знакомый Бет преследует свои цели. В главных мужских ролях — Мэттью Риз (« Прекрасный день по соседству ») и Джейми Дорнан (« Пятьдесят оттенков серого »).