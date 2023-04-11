Приключение всей жизни: вышел новый трейлер фильма-сказки «Питер Пэн и Венди»

Потоковый сервис Disney+ выпустил полноценный трейлер приключенческого фэнтези «Питер Пэн и Венди», являющегося очередным переосмыслением всемирно известного романа Дж. М. Барри. В картине режиссера Дэвида Лоури («Легенда о Зеленом Рыцаре») раскрывается прошлое главного героя.

В центре сюжета окажется девочка Венди Дарлинг (Эвер Андерсон), жаждущая избежать отправления в школу-интернат. Однажды она встречает Питера Пэна (Александр Молони) — мальчика, который не хочет взрослеть. Вместе с ним, крошечной феей Динь-Динь (Яра Шахиди) и своими младшими братьями она улетает в невероятное путешествие в Нетландию, где встречают злобного Капитана Крюка (Джуд Лоу), у которого давние счеты с Питером. Знакомство с коварным морским пиратом становится началом их удивительного приключения, которое навсегда изменит жизнь главных героев.

В остальной актерский вошли Джим Гэффиган, Алисса Вапанатак, Алан Тьюдик, Молли Паркер, Палома Нунез, Гарфилд Уилсон, Гемита Самарра, Себастьян Биллингсли-Родригес и другие. Над сценарием вместе с Лоури работал Тоби Хальбрукс («История призрака»).

Премьера «Питера Пэна и Венди» состоится эксклюзивно на Disney+ 28 апреля.