Джеймс МакЭвой снимется в ремейке датского триллера «Не говори никому»

Джеймс МакЭвой договорился насчет участия в новом проекте. Как сообщает Deadline, артист сыграет главную роль в голливудском ремейке прошлогоднего датского психологического триллера «Не говори никому». Производством англоязычного переосмысления занимаются глава студии Blumhouse Джейсон Блум и кинокомпания Universal Pictures.

Оригинальный фильм, придуманный и снятый режиссером Кристианом Тафдрупом, повествует о семьях датчан и нидерландцев, познакомившихся во время отпуска в Италии. Вскоре первые приезжают в гости к новым знакомым для совместного отдыха в их загородном доме, однако уик-энд идет не по плану. Постепенно поведение хозяев становится все более и более вызывающим, из-за чего совместное времяпрепровождение превращается в сущий кошмар.

Режиссером и сценаристом ремейка выступит Джеймс Уоткинс («Женщина в черном», «Крутые меры»). Тафдруп вошел в команду исполнительных продюсеров ремейка. Съемки начнутся в ближайшие время.

Премьера англоязычной версии «Не говори никому» состоится 9 августа 2024 года. Основным жанровым конкурентом фильма станет новая загадочная лента М. Найта Шьямалана «Западня», которая стартует в кинотеатрах неделей ранее.