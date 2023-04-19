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Киноафиша Новости Глеб Калюжный взрослеет и влюбляется вновь в трейлере фильма «14+ Продолжение»

Глеб Калюжный взрослеет и влюбляется вновь в трейлере фильма «14+ Продолжение»

19 апреля 2023 17:15
Глеб Калюжный взрослеет и влюбляется вновь в трейлере фильма «14+ Продолжение»

Продолжение популярной молодежной мелодрамы будет показано на предстоящем Московском кинофестивале.

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый трейлер фильма «14+: Продолжение», являющегося сиквелом молодежной мелодрамы «14+» (2015). Центральные роли в картине исполнили Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы»), Ульяна Васькович («Блокадный дневник»), Полина Гухман («Мерзлая земля») и Ольга Озоллапиня («Фишер»).

Действие разворачивается через четыре года после событий оригинальной ленты. В центре сюжета — все тот же Леша (Калюжный), закончивший школу и поступивший в университет. Он расстался со своей первой возлюбленной Викой (Васькович), но до сих пор питает к ней нежные чувства. Однажды в автобусе герой случайно встречает яркую и сумасбродную Настю (Гухман), которая ненароком вовлекает его в череду незабываемых приключений. Узнав новую знакомую поближе, Леша начинает сомневаться в том, стоит ли ему продолжать добиваться Вики или открыть новую главу своей жизни.

Снял фильм по собственному сценарию автор оригинального «14+» Андрей Зайцев. По его словам, у команды получилось связанное с первой частью, но в то же время достаточно самостоятельное кино, поэтому зрители, не знакомые с оригиналом, не испытают дискомфорта при просмотре. Он также заявил, что картина посвящена нескольким «последним счастливым дням, после которых жизни героев изменятся навсегда».

Дебютный показ «14+: Продолжение» состоится на предстоящем 45-ом ММКФ 22 апреля. В широкий прокат фильм выйдет 11 мая.

Фото: «Централ Партнершип»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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