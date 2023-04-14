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Киноафиша Новости Провал «Доказательства смерти» стал «шоком» для Квентина Тарантино и его уверенности в себе

Провал «Доказательства смерти» стал «шоком» для Квентина Тарантино и его уверенности в себе

14 апреля 2023 14:34
Провал «Доказательства смерти» стал «шоком» для Квентина Тарантино и его уверенности в себе

По словам режиссера, голливудские студии попытались воспользоваться его неудачей.

Квентин Тарантино признался, что финансовый провал фильма «Доказательство смерти» пошатнул его профессиональную уверенность в себе. В новом интервью для Diari ARA режиссер сказал:

«Мне посчастливилось написать много историй, которые запали в души зрителям. Это позволило мне заниматься моим искусством без тех ограничений, с которыми сталкиваются многие кинематографисты. Но тут произошла забавная вещь: какое-то время я получал много предложений о студийных проектах, пока продюсеры не решили, что я предпочитаю заниматься собственными историями, и попытки уговорить меня не стоят затраченных усилий. Но после выхода «Доказательства смерти», который не добился успеха в прокате и обернулся небольшим шоком для моей уверенности в себе, я снова начал получать от них предложения».

По словам Тарантино, студии решили воспользоваться его провалом, но он выбрал иной путь для своей карьеры:

«Они, должно быть, подумали: «Возможно, теперь он уязвлен, его амбиции утихли, сейчас самое время сделать предложение». Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы снимать фильмы по заказу для Голливудских студий. Мне всегда предлагали интересные проекты. Но я предпочел продолжить инвестировать в себя и снял «Бесславных ублюдков».

«Доказательство смерти» вышло на экраны в 2007 году в качестве первой половины сдвоенного фильма «Грайндхаус». Второй половиной проекта стала картина Роберта Родригеса «Планета страха». «Грайндхаус» заработал $25 млн при бюджете в $67 млн. Позже «Доказательство смерти» было выпущено в прокат в виде отдельного фильма и заработало еще $30 млн.

Ранее в интервью для Empire Тарантино заявил, что причиной провала картины стало то, что они с Родригесом переоценили уровень понимания самой концепции сдвоенных фильмов широкой аудиторией. Он также отметил, что, когда «Доказательство смерти» было выпущено в виде отдельного фильма, зрители восприняли его намного лучше.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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