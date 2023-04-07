Ребекка Фергюсон стремится раскрыть правду в новом трейлере антиутопического сериала «Бункер»

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил полноценный трейлер многосерийной антиутопии «Бункер» (Silo), являющейся экранизацией постапокалиптического книжного цикла Хью Хау. Ведущую роль в сериале сыграла звезда франшизы «Миссия: невыполнима» Ребекка Фергюсон. В отличие от ознакомительного тизера, который вышел ровно месяц назад, в новом ролике уже происходит полноценное погружение в сюжет.

Действие разворачивается в неблагополучном будущем. В результате страшной экологической катастрофы выжившим людям пришлось переселиться в огромный бункер, уходящий далеко под землю — он защищает население от вредных смертельных токсинов, находящихся на поверхности. В новом обществе все подчиняются определенному своду правил, которые нельзя нарушать, а особо любопытные, кому интересно узнать большее о подземном государстве, необъяснимым образом пропадают. В центре истории — женщина-инженер по имени Джульетта (Фергюсон). Она задается целью выяснить причину таинственного исчезновения своего возлюбленного, в результате чего ей открывается страшная правда.

Разработка шоу велась на протяжении нескольких лет. Изначально проект готовился для кабельного канала AMC, но потом шоу приобрела компания Apple. Также студия 20th Century Fox планировала полнометражную адаптацию, но от этой идеи отказались после слияния с Disney.

Шоураннером выступил Грэм Йост («Правосудие»). Первые три эпизода поставил режиссер Мортен Тильдум («Игра в имитацию»). В остальной актерский состав вошли Дэвид Ойелоуо, Тим Роббинс, Рашида Джонс, Фердинанд Кингсли, Харриет Уолтер, Иэн Глен, Эви Нэш, Чиназа Уче и Коммон.

Двухсерийная премьера «Бункера» состоится 5 мая.