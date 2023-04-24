От «Белоснежки» до «Геркулеса»: 9 ремейков мультфильмов Disney, которые сейчас в разработке

Ремейки классических голливудских сказок — тренд последних лет. « Красавица и чудовище », « Король лев », « Аладдин », « Пиноккио » — список постоянно пополняется. Уже завтра состоится мировая преьмера долгоэданной «Русалочки», а 28 апреля выйдет «Питер Пэн и Венди». Расскажем, какие еще любимые с детства истории скоро вернутся на большие экраны.

Дата премьеры: 20 марта 2024 года

Попытки перенести историю Белоснежки и семи гномов в игровой формат уже предпринимались: все мы помним ее не вполне удачную интерпретацию в фильме « Белоснежка и охотник ». Ремейк Disney обещает не сильно отступать от легендарного мультфильма студии 1937 года. Известно, что роль Белоснежки исполнит прославившаяся « Вестсайдской историей » Рэйчел Зеглер . Роль Злой колдуньи досталась Галь Гадот — согласитесь, в этом случае ответить на вопрос «Кто на свете всех милее» действительно загадка не из легких. Сценарий к фильму написала актриса и режиссер Грета Гервиг , снявшая фильмы « Леди Берд » и « Маленькие женщины ».

Рэйчел Зеглер в мюзикле «Вестсайдская история»

Дата премьеры: 6 июля 2024 года

Ремейк нежно любимого с детства мультфильма , вышедший в 2019 году, хоть и вызвал неоднозначную реакцию и некоторых зрителей напугал «эффектом зловещей долины» из-за излишне реалистичных персонажей-животных, все же с лихвой окупился в прокате. В 2021 году стало известно, что создатели планируют выпустить приквел истории, рассказывающий о том, как испортились отношения Муфасы с его братом Шрамом. Известно, что Сет Роген и Билли Айкнер вернутся к озвучке неразлучной парочки друзей Тимона и Пумбы. Режиссерское кресло на этот раз займет Барри Дженкинс , известный по фильму « Лунный свет ».

Король лев

Дата премьеры: неизвестна

Не заставило себя ждать и продолжение фильма « Книга джунглей », снятого Джоном Фавро в 2016 году и основанного на мультфильме 1967 года. Подробности сюжета пока остаются в секрете, однако достоверно известно, что Нил Сетхи вернется к роли Маугли.

Книга джунглей

Аладдин-2

Дата премьеры: дата неизвестна

« Аладдин » Гая Ричи , вышедший в 2019 году, собрал в мировом прокате более миллиарда долларов — следовательно, продолжение не за горами. Известно, что сейчас студия находится на стадии написания сценария, так как, по словам создателей проекта, они хотят рассказать новую историю, отличную от сиквелов мультфильма. Актер Мена Массуд , исполнивший роль Аладдина в первом фильме, подтвердил, что вернется к своему персонажу. Также известно, что в режиссерском кресле останется Гай Ричи, сумевший вдохнуть в знакомую историю новую жизнь.

Аладдин

Горбун из Нотр-Дама

Дата премьеры: неизвестна

Великий роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» получил самые разные кинематографические воплощения, в том числе в виде диснеевского мультфильма 1996 года « Горбун из Нотр-Дама » об отважном звонаре Квазимодо, который спасает цыганку Эсмеральду от казни. В 2019 году стало известно, что Disney планирует игровой перезапуск картины. Написанием сценария займется Дэвид Генри Хван, известный работой над сериалом « Любовники ».

Горбун из Нотр-Дама

Бэмби

Дата премьеры: неизвестна

Вскоре после выхода ремейка «Короля льва» стало известно, что Disney планирует перезапуск еще одного культового мультфильма о животных. Речь идет об одном из первых проектов студии — мультфильме об олененке Бэмби, потерявшем маму. Сценарий к фильму напишет Женева Робертсон-Доверт, работавшая над фильмом « Капитан Марвел ». Ожидается, что фильм будет снят с помощью фотореалистичной компьютерной анимации.

Бэмби

Геркулес

Дата премьеры: неизвестна

Еще меньше известно о готовящемся ремейке мультфильма « Геркулес » 1997 года, рассказывающего о противостоянии сына Зевса Геркулесе богу подземного царства Аиду. Сценаристом проекта стал Дэйв Каллахэм, которого мы знаем по фильмам « Zомбилэнд: контрольный выстрел » и « Чудо-женщина: 1984 ». По словам продюсеров проекта, фильм будет современной интерпретацией оригинала.

Геркулес

Дата премьеры: неизвестна

В июле 2022 года стало известно, что игровой ремейк появится и у мультфильма «Лило и Стич», рассказывающего о дружбе девочки-сироты с инопланетным преступником. Режиссером картины стал Дин Флейшер-Кэмп, прославившийся мультфильмом «Марсель — ракушка в ботинках». Буквально на днях студия объявила, что нашла исполнительницу главной роли — ей стала гавайская актриса Майя Кеалоха. Также к актерскому составу картины присоединился Зак Галифианакис и еще одна уроженка Гавайских островов Сидни Агундонг — она исполнит роль старшей сестры Лило Нани.

Лило и Стич

Дата премьеры: неизвестна

Новое воплощение получит и мультфильм 1963 года «Меч в камне», рассказывающий о детстве короля Артура. Режиссерское кресло занял Хуан Карлос Фреснадильо, снявший «28 недель спустя». А сценарий к новому фильму напишет Брайан Когман, приложивший свою руку — ни много ни мало — к самой «Игре престолов». Актерский состав и подробности сюжета пока неизвестны.