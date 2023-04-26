Киногороскоп: кто ты из принцесс Disney по знаку зодиака?

Сегодня состоялась премьера ремейка мультфильма «Русалочка». В честь выхода картины предлагаем тебе узнать, кто ты из диснеевских принцесс по гороскопу.

Овен (21 марта — 20 апреля) — Мулан (« Мулан »)

Рожденные под знаком Овна — прирожденные лидеры и завоеватели. Ты не остановишься ни перед какими трудностями в достижении цели, а твоей энергии можно только позавидовать. Иногда ты склонна совершать импульсивные поступки, но твой оптимизм и отвага всегда помогают тебе справиться с трудными ситуациями.

Такова и Мулан — отважная девушка, которая не побоялась пойти наперекор традициям и бросить вызов обществу и отправилась на защиту своей страны. Мулан — настоящий пример сильной личности, способной повести за собой и взять на себя серьезную ответственность.

Мулан

Телец (21 апреля — 21 мая) — Ариэль (« Русалочка »)

Телец — самый преданный и верный знак зодиака. Они могут казаться упрямыми в достижении своих целей и всегда имеют твердую почву под ногами. Близкие Тельцов могут быть уверены в том, что Телец всегда придет на помощь и окружит заботой.

Эти черты характера присущи русалочке Ариэль — храброй девушке, которая ради возлюбленного решила променять хвост на ноги. За любовь принца Эрика Ариэль готова бороться до последнего, и ее самоотверженность не может не восхищать.

Русалочка

Близнецы (22 мая — 21 июня) — Мерида (« Храбрая сердцем »)

Как воздушный знак зодиака, Близнецы переменчивы и упрямы. Они чрезвычайно умны и обладают отличным воображением, но иногда не в силах совладать со своей саркастичностью и дерзостью.

Такова и Мерида — самая своевольная из принцесс. Будучи дочерью шотландского короля, Мерида отказывается выйти и замуж по расчету, вместо этого предпочтя свободу и свои не вполне подобающие особе королевских кровей увлечения: стрельбу из лука и верховую езду. Мерила не боится идти наперекор окружающим, и иногда это может сыграть с ней злую шутку, но девушка всегда придумает способ исправить свои ошибки.

Храбрая сердцем

Рак (22 июня — 22 июля) — Белоснежка (« Белоснежка и семь гномов »)

Рак — самый чувствительный и ранимый знак зодиака. Раку необходимы рядом друзья и близкие, чтобы чувствовать себя в безопасности. Полные сочувствия и эмпатии, они любят окружать заботой тех, кто им дорог, и всегда поддержат в трудную минуту. Дом и семья чрезвычайно важны для Раков.

Этим качествам соответствует Белоснежка — хрупкая внешне, но сильная духом принцесса, которая смогла обрести новую семью в лице семи гномов и встретить прекрасного принца. Доброта и открытость Белоснежки сделали ее верным другом всех лесных зверей, а искренность и любовь смогли разрушить чары злой мачехи.

Белоснежка и семь гномов

Лев (23 июля — 21 августа) — Жасмин (« Аладдин »)

Обладая обостренным чувством справедливости, Львы непременно пекутся о благе окружающих. Будучи яркими и харизматичными личностями, они способны увлечь за собой. Львы независимы в суждениях и решительны в поступках.

Такова и принцесса королевства Аграба Жасмин. Отважная девушка не боится взять судьбу в свои руки и пойти наперекор воле отца. Она жаждет приключений и берет на себя ответственность за свои поступки, а также старается помочь жителям своего королевства. Также Жасмин необычайно мудра и остроумна.

Аладдин

Дева (22 августа — 23 сентября) — Покахонтас (« Покахонтас »)

Рожденные под знаком Девы — своеобразные духовные лидеры. Они могут казаться замкнутыми и отстраненными, но в общении с близкими людьми по-настоящему раскрываются. Девы — перфекционисты, которые не упускают из своего внимания ни одной детали, а еще — надежные друзья и преданные возлюбленные.

Дочь вождя индейского племени Покахонтас, будучи сильной неординарной личностью, не боится брать на себя ответственность и следовать велению сердца. Она необычайно умна, терпелива и благородна. Также Покахонтас обладает тонко чувствующей душой, которая позволяет ей находить общий язык с окружающим миром.

Покахонтас

Весы (24 сентября — 23 октября) — Аврора (« Спящая Красавица »)

Весы — самый миролюбивый знак зодиака, и его обладатели — люди терпеливые, понимающие и эмпатичные. Весы — ценители прекрасного и тонкие творческие натуры, способные видеть красоту даже в повседневном и привычном.

Принцесса Аврора — прекрасная как внешне, так и духовно девушка. Выросшая в атмосфере любви и беззаботности, она привыкла с добротой и искренностью относиться к окружающим. Мечтательная и немного наивная, Аврора с легкостью может найти общий язык с кем угодно.

Спящая Красавица

Скорпион (24 октября — 22 ноября) — Белль (« Красавица и чудовище »)

Скорпионы — независимые личности, которые не нуждаются в одобрении окружающих. Они упрямы и своевольны и всегда могут дать отпор обидчикам и недоброжелателям.

Принцесса Белль, которая отличается от остальных жителей городка своей любовью к чтению, всегда остается верна себе и не боится пойти наперекор общественному мнению. Она отказывает самовлюбленному и глупому жениху Гастону и не боится остаться в логове чудовища ради спасения отца. Ее мужество и непоколебимость поистине достойны восхищения.

Красавица и чудовище

Стрелец (23 ноября — 22 декабря) — Моана (« Моана »)

Стрельцы — настоящие авантюристы, которые с головой бросаются в приключения, даже если те выглядят опасными. Они ценят свободу и независимость, поэтому в трудных ситуациях предпочитают рассчитывать на себя и редко подстраиваются под окружающих.

Смелая принцесса Моана не боится круто изменить свою жизнь и решает покинуть родной остров. Она грезит захватывающими приключениями и неожиданными открытиями, и ее упорство и бесстрашие в конечном итоге вознаграждаются.

Моана

Козерог (23 декабря — 20 января) — Тиана (« Принцесса и лягушка »)

Рожденные под знаком Козерога — настоящие трудоголики и привыкли добиваться своих целей упорным трудом. Даже потерпев неудачу, они не сдаются и не боятся попробовать вновь побороться за свою мечту.

Трудолюбивая и волевая Тиана — идеальное воплощение этих качеств. Работая с утра до ночи, девушка мечтает открыть свой ресторан и на пути к цели предпочитает рассчитывать только на свои силы. При этом Тиана добра и отзывчива и никогда не бросит друзей в беде.

Принцесса и лягушка

Водолей (21 января — 19 февраля) — Золушка (« Золушка »)

Водолеи — прирожденные гуманисты, предпочитающие решать конфликты мирным путем. Они очень прилежны и всегда ответственно относятся к своей работе. Также рожденные под этим знаком очень ранимы и тяжело переживают обиды.

Золушка — образец терпения и доброты. Мягкая и неконфликтная, она вынуждена жить под гнетом мачехи, но девушка никогда не позволяет горестям одержать победу и всегда сохраняет в сердце теплоту и надежду. Она чрезвычайно добра к окружающим и всегда позаботится о друзьях.

Золушка

Рыбы (20 февраля — 20 марта) — Рапунцель (« Рапунцель: Запутанная История »)

Рыбы — мечтатели с прекрасной фантазией, которые готовы следовать за своей мечтой. Несмотря на свои страхи, они всегда открыты миру и тянутся ко всему новому и неизведанному. Рыбы обожают искусство и наделены художественным талантом.

Рапунцель, выросшая взаперти, всю жизнь мечтала отправиться навстречу приключениям и узнать, что за огоньки ежегодно загораются в небе. Будучи одаренной и талантливой натурой, девушка рисует прекрасные картины и увлекается астрономией. Рапунцель не боится смотреть своим страхам в лицо и в конечном итоге обретает заслуженное счастье.