Когда полиция бессильна: 8 фильмов о неуловимых убийцах

По всему миру происходят жестокие убийства, которые носят ритуальный характер. Полиция лишь разводит руками, поэтому за расследование берется многоопытный профессор Мэклз, посвятивший жизнь изучению древних магических культов. Консультант не сомневается, что разыскиваемый преступник совершает акты человеческого жертвоприношения, цель которых – поддержка темных сил. И лишь Мэклз способен предотвратить появление очередного трупа.

Главную роль в этом мрачном триллере исполнил голливудский ветеран Морган Фриман, за плечами которого съемки в таких классических картинах о маньяках, как «Семь» и «Целуя девушек». Фильм «Профессор и призрачный убийца» определенно понравится всем поклонникам этих классических работ 90-х.

«Профессор и призрачный убийца» в прокате с сегодняшнего дня!

Профессор и призрачный убийца

Сан-Франциско охватывает паника, вызванная зверскими преступлениями таинственного маньяка, раз за разом оказывающегося на шаг впереди полиции. Злоумышленник, получивший прозвище Зодиак, общается с властями через журналистов, упрекая полицию в бездействии. Он то исчезает, то объявляется вновь, проливая кровь невинных. Когда появляется очередной труп, сыщики приходят к выводу, что за убийством стоит имитатор. Однако молодой репортер Роберт Грэйсмит считает, что Зодиак еще не отошел от дел. Публицист начинает собственное расследование в надежде установить личность преступника.

Сюжет детективного триллера Дэвида Финчера основан на реальных событиях: в конце 1960-х и начале 1970-х годов на территории Сан-Франциско действительно орудовал серийный убийца Зодиак, дело которого так и осталось нераскрытым. Помимо интригующего сюжета и гнетущей атмосферы, зрителей ждут яркие актерские работы в исполнении таких звезд, как Джейк Джилленхол, Марк Руффало и Роберт Дауни – мл., спустя несколько лет вновь сошедшихся в рамках киновселенной Marvel.

Зодиак

Мой друг Дамер

Джеффри Дамер – заурядный старшеклассник, проживающий вместе с родителями и младшим братом в Огайо. Испытывая проблемы с коммуникабельностью, он быстро становится в школе изгоем, нередко подвергаясь нападкам со стороны сверстников. В свободное от учебы время Джеффри коллекционирует трупы мертвых животных, которые затем растворяет в различных кислотах, изучая их внутренности. Однажды молодой человек решается на неожиданный шаг – совершает ряд выходок, благодаря которым обретает невиданную для себя популярность среди одноклассников.

Будучи одним из наиболее известных маньяков в американской истории, Дамер неоднократно становился центральным персонажем триллеров. Наиболее известный байопик о Милуокском монстре – недавний мини-сериал Netflix, главную роль в котором исполнил Эван Питерс. Фильм «Мой друг Дамер», вышедший пятью годами ранее, интересен тем, что затрагивает юность безумца в попытке выявить истинные причины и условия формирования мотивов убийств.

Мой друг Дамер

Тексаркана, штат Арканзас. Восемь месяцев с момента окончания Второй мировой войны. Еще недавно этот провинциальный городок считался тихим местом, где каждый чувствовал себя в безопасности. Все изменилось с появлением душегуба в маске, истребляющего местных жителей одного за другим. За расследование берется капитан Джей Ди Моралес, которому необходимо во что бы то ни стало предотвратить следующее убийство.

Фильм «Город, который боялся заката» – один из ключевых протослэшеров. Уже здесь есть все характерные черты поджанра, набравшего популярность лишь спустя два года, после премьеры «Хэллоуина» Джона Карпентера. В частности, местный маньяк носит ту же маску, что и Джейсон Вурхиз во второй части «Пятницы, 13-го», совершая ничем не мотивированные убийства преимущественно холодным оружием, избирая в качестве жертв подростков. Вишенкой на торте становится тот факт, что сюжет кинокартины основан на реальных событиях, действительно происходивших в Тексаркане в 1946 году. Как и в случае с Зодиаком, личность серийного убийцы по прозвищу Фантом так и не была установлена.

Город, который боялся заката

Некто зверски расправляется с маленькими девочками по всему Берлину. Полиция сбилась с ног, пытаясь вычислить детоубийцу. Когда на улицах мегаполиса появляется очередной труп, лидеры местной мафии решают самостоятельно найти и линчевать маньяка.

«М убийца» – не только одна из первых звуковых кинолент мирового кинематографа, где звук является неотъемлемой частью содержания, но и фильм, во многом предвосхитивший визуальный стиль американского фильма-нуара. Недаром именно Фриц Ланг, выступивший режиссером, после эмиграции в США стал одним из ключевых представителей данного субжанра. Кроме того, «М убийца» по сей день держит в напряжении не хуже (а то и лучше) подавляющего большинства современных голливудских триллеров, тогда как Петер Лорре блистательно сыграл одного из первых киноманьяков.

М убийца

В глубинке Хвасон убиты две женщины. Улики указывают на то, что преступление совершил один и тот же человек. За расследование берутся Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ен-гу, готовые на все ради раскрытия громкого дела. Вскоре к ним присоединяется столичный полицейский Со Тхэ-юн, в то время как убийства продолжаются.

Говоря о фильмах про неуловимых убийц, невозможно обойти стороной корейский кинематограф, славящийся своими леденящими душу триллерами. Как водится, сюжет основан на событиях, произошедших в действительности: в период с 1986 по 1991 год кто-то безжалостно расправился с десятью женщинами. На момент премьеры маньяк оставался непойманным. Полиции удалось идентифицировать его личность лишь в 2019 году, когда тот уже отбывал пожизненное заключение за изнасилование. «Воспоминания об убийстве» – образцовое кино и первый международный триумф Пон Чжун-хо, впоследствии поставившего знаменитых «Паразитов».

Воспоминания об убийстве

1990 год. Заместитель шерифа Джо Дикон вынужден вернуться в Лос-Анджелес, где он когда-то был уважаемым детективом. Пять лет назад бывшему копу не удалось раскрыть резонансное дело, в результате которого его репутация была разрушена, а здоровье пошатнулось. Выясняется, что в городе произошла новая серия преступлений, подозрительно похожих на те, которыми когда-то занимался Дикон. Обстоятельство вынуждают отставного ветерана полиции примкнуть к расследованию, которое возглавляет его молодой коллега Джим Бэкстер.

Вряд ли триллер «Дьявол в деталях» можно назвать выдающимся: сюжет вызывает определенные вопросы, тогда как медлительный темп повествования выдержит далеко не каждый зритель. Но есть как минимум одна причина досмотреть сей фильм до конца – игра Джареда Лето. Подобно Энтони Хопкинсу в «Молчании ягнят», он появляется в кадре от силы минут на десять. Но этого оказывается достаточно, чтобы украсть шоу у Дензела Вашингтона и Рами Малека.

Дьявол в деталях

Бостон, начало 60-х. Журналистка Лоретта Маклафлин берется за расследование серии убийств женщин, привлекая общественное внимание не только к делу, но и к сексизму, царящему в американском обществе.

«Бостонский душитель» – заметная новинка весны 2023 года, где, в отличие от всех вышеперечисленных картин, в центре повествования оказывается не мужчина, а молодая женщина. Поклонникам таланта Киры Найтли, исполнившей главную роль, определенно нельзя проходить мимо данного релиза Hulu.