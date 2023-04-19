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Киноафиша Новости Начались съемки продолжения постапокалиптического сериала «Выжившие»

Начались съемки продолжения постапокалиптического сериала «Выжившие»

19 апреля 2023 15:19
Начались съемки продолжения постапокалиптического сериала «Выжившие»

Шоу получит новый сезон и пять ответвлений.

Стриминговый сервис Okko и кинокомпания LOOKFILM объявили о начале съемок продолжения сериала «Выжившие». Основной сериал пополнится новым сезоном, состоящим из восьми серий продолжительностью по 50 минут, и пятью самостоятельными веб-сериалами с эпизодами продолжительностью до 10 минут. Действие спин-оффов развернется в той же вселенной, но с участием новых персонажей.

Главные роли в новых сериях «Выживших» вновь исполнят Алексей Филимонов («Вертинский»), Дарья Савельева («Обычная женщина»), Валентина Лукащук («На выдохе») и Виталия Корниенко («Вампиры средней полосы»). К ним присоединились Мариэтта Цигаль-Полищук («Раневская»), Федор Лавров («Обоюдное согласие»), Дмитрий Куличков («Дурак»), Антон Филипенко («Почка») и другие.

События сериала имеют место в постапокалиптическом мире, где все население Земли оказалось поражено загадочной болезнью, убивающей человека после нескольких часов сна. Несмотря на общую беду, люди только озлобились друг на друга. Многие из них превратились в жестоких бандитов, рыщущих по безжизненным развалинам старого мира в поисках еды и бензина.

По сюжету второго сезона, жители одного поселения узнают, что где-то далеко существует город, в котором нашли способ пробуждать зараженных от сонной болезни. Они бросают все и отправляются на поиски лекарства в надежде наконец обрести светлое будущее. Но, прибыв на место, они узнают, что новая методика совсем не так идеальна, как может показаться на первый взгляд: пробужденные люди странно ведут себя и лишаются всяких чувств к своим близким. Из-за этого город начинает раскалываться на неспящих и пробужденных.

Режиссером продолжения выступает Евгений Емелин («Варвара»).

Съемки новых серий шоу проходят в Москве и Оренбургской области. Команда планирует закончить производство к середине лета этого года.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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