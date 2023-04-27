Эйдан возвращается в жизнь Кэрри Брэдшоу в трейлере второго сезона «И просто так»

Стриминговый сервис Max выпустил трейлер второго сезона мелодрамы «И просто так», являющейся продолжением культового сериала «Секс в большом городе».

Сериал повествует о дальнейшей судьбе Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранды (Синтия Никсон) и Шарлотты (Кристин Дэвис), которые даже спустя много лет продолжают оставаться неразлучными подругами. Как и раньше, женщины сталкиваются с карьерными вызовами, встречают новых людей и пытаются построить свое личное счастье в каменных джунглях Нью-Йорка.

В новом ролике показано, как будут развиваться романтические и семейные отношения героинь в будущем сезоне: Кэрри продолжит крутить интрижку с продюсером своего подкаста Франклином (Иван Эрнандес), а Шарлотта будет шокирована заявлением своей дочери-подростка о том, что она готова потерять девственность. Судя по всему, женщин поджидает множество сюрпризов и жизненных поворотов — как хороших, так и плохих. В конце видео на крыльце дома Кэрри неожиданно появляется ее бывший парень Эйдан (Джон Корбетт).

Шоураннером выступает Майкл Патрик Кинг, наиболее известный по сериалам «ЭйДжэй и королева» и «Две девицы на мели».

Второй сезон «И просто так» выйдет на HBO Max в июне 2023 года. Точная дата премьеры пока не анонсирована.