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Киноафиша Новости Второй трейлер «Человека-паука: Паутина вселенных» установил рекорд по количеству просмотров

Второй трейлер «Человека-паука: Паутина вселенных» установил рекорд по количеству просмотров

7 апреля 2023 17:40
Второй трейлер «Человека-паука: Паутина вселенных» установил рекорд по количеству просмотров

Позади остались многие блокбастеры Marvel.

Недавний трейлер мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» установил абсолютный рекорд по количеству просмотров среди промороликов, выпущенных в этом году. Как передает Deadline, за первые сутки трейлер набрал на всех платформах 148 миллионов просмотров, что превосходит аналогичные результаты трейлеров супергеройских фильмов «Стражи Галактики. Часть 3» (116,9 млн) и «Флэш» (81,6 млн).

Среди последних проектов Marvel свежему трейлеру «Паутины вселенных» удалось обогнать рекламные ролики «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» (121,6 млн), «Тора: Любовь и гром» (98,1 млн), «Черной Пантеры: Ваканда навеки» (84,8 млн) и «Человека-муравья и Осы: Квантомания» (83,8 млн). Все это свидетельствует об огромном зрительском ажиотаже. «Человек-паук: Через вселенные» (2018) заработал в мировом прокате $384 млн и получил премию «Оскар». От сиквела руководство Sony Pictures ожидает еще большей финансовой отдачи.

В «Паутине вселенных» Майлз Моралес и Гвен Стейси столкнутся с новым опасным врагом, угрожающем всему мирозданию, из-за чего героям приходится отправиться в опасное путешествие по мультивселенной. Антагонист носит прозвище Пятно. Он способен перемещаться через межпространственные порталы. В попытке остановить злодея, Майлз и Гвен повстречают общество людей-пауков, но в противостоянии с неприятелем им придется надеяться прежде всего на собственные силы.

Премьера «Человека-паука: Паутина вселенных» намечена на 2 июня.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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