Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Зверолэнд" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел трейлер фильма о Майкле Дж Фоксе и его борьбе с болезнью Паркинсона

Вышел трейлер фильма о Майкле Дж Фоксе и его борьбе с болезнью Паркинсона

7 апреля 2023 12:05
Вышел трейлер фильма о Майкле Дж Фоксе и его борьбе с болезнью Паркинсона

Картина о том, что случается, «когда неизлечимый оптимист сталкивается с неизлечимой болезнью».

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер документального фильма «Неизменный: Фильм Майкла Дж. Фокса», посвященного борьбе Майкла Дж. Фокса с болезнью Паркинсона.

Картина повествует о стремительном взлете карьеры Фокса, прерванном страшным диагнозом. В 29 лет актер узнал о том, что ему предстоит всю оставшуюся жизнь бороться с симптомами болезни, способной полностью уничтожить его. Однако Фокс не опустил руки, и вот уже на протяжении более 30 лет, окруженный друзьями, близкими и любящими фанатами, он ежедневно дает своему недугу достойный отпор. В новом ролике он заявляет, что и дальше не намерен сдаваться: «Я крутой сукин сын». Эта картина показывает, что случается, «когда неизлечимый оптимист сталкивается с неизлечимой болезнью». Повествование ведется от лица самого Фокса, который делится со зрителями воспоминаниями и эксклюзивными архивными кадрами из своей приватной жизни.

Режиссером фильма выступает Дэвис Гуггенхайм, наиболее известный по документальным картинам «Он назвал меня Малала», «U2: С небес на Землю» и «Приготовьтесь, будет громко». Он также является продюсером проекта вместе с Аннеттой Мэрион («30 события за 30 лет»), Уиллом Коэном («Грязные деньги») и Джонатаном Кингом («паршивая овца»).

Премьера «Неизменного: Фильм Майкла Дж. Фокса» состоится на Apple TV+ 12 мая.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Читать далее 2 апреля 2023
Когда полиция бессильна: 8 фильмов о неуловимых убийцах Когда полиция бессильна: 8 фильмов о неуловимых убийцах Читать далее 6 апреля 2023
Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Читать далее 3 апреля 2023
Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес Читать далее 7 апреля 2023
Не скучайте по «Гарри Поттеру»: 10 других фильмов с атмосферой волшебства Не скучайте по «Гарри Поттеру»: 10 других фильмов с атмосферой волшебства Читать далее 5 апреля 2023
Фанатские теории: 5 персонажей Marvel, которых может сыграть Педро Паскаль Фанатские теории: 5 персонажей Marvel, которых может сыграть Педро Паскаль Читать далее 3 апреля 2023
Тест: кто ты из «Шрэка»? Тест: кто ты из «Шрэка»? Читать далее 6 апреля 2023
Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы Читать далее 7 апреля 2023
Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров Читать далее 7 апреля 2023
«Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии «Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии Читать далее 1 апреля 2023
Related video