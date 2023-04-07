Вышел трейлер фильма о Майкле Дж Фоксе и его борьбе с болезнью Паркинсона

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер документального фильма «Неизменный: Фильм Майкла Дж. Фокса», посвященного борьбе Майкла Дж. Фокса с болезнью Паркинсона.

Картина повествует о стремительном взлете карьеры Фокса, прерванном страшным диагнозом. В 29 лет актер узнал о том, что ему предстоит всю оставшуюся жизнь бороться с симптомами болезни, способной полностью уничтожить его. Однако Фокс не опустил руки, и вот уже на протяжении более 30 лет, окруженный друзьями, близкими и любящими фанатами, он ежедневно дает своему недугу достойный отпор. В новом ролике он заявляет, что и дальше не намерен сдаваться: «Я крутой сукин сын». Эта картина показывает, что случается, «когда неизлечимый оптимист сталкивается с неизлечимой болезнью». Повествование ведется от лица самого Фокса, который делится со зрителями воспоминаниями и эксклюзивными архивными кадрами из своей приватной жизни.

Режиссером фильма выступает Дэвис Гуггенхайм, наиболее известный по документальным картинам «Он назвал меня Малала», «U2: С небес на Землю» и «Приготовьтесь, будет громко». Он также является продюсером проекта вместе с Аннеттой Мэрион («30 события за 30 лет»), Уиллом Коэном («Грязные деньги») и Джонатаном Кингом («паршивая овца»).

Премьера «Неизменного: Фильм Майкла Дж. Фокса» состоится на Apple TV+ 12 мая.