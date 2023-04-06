«Секретное вторжение»: что нужно знать о новом сериале Marvel

Все подробности о самом мрачном проекте из киновселенной Marvel.

21 июня 2023 года на стриминговом сервисе Disney+ состоится премьера долгожданного мини-сериала Marvel «Секретное вторжение». Главные роли исполняют Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво»), Бен Мендельсон («Первому игроку приготовиться»), Коби Смолдерс («Как я встретил вашу маму»), Мартин Фриман («Фарго») и другие.

Сериал основан на одноименной линейке комиксов Брайана Майкла Бендиса и Лейнила Фрэнсиса Ю, выходившей в свет в 2008-2009 годах. Позже было выпущено эксклюзивное издание этого цикла, получившее перевод на русский язык.

Действие «Секретного вторжения» развернется через некоторое время после событий фильма «Мстители: Финал» и судьбоносной битвы с Таносом. Пока человечество пытается оправиться после разрушительного противостояния, коварная группа инопланетян скруллов, способных менять свой облик, вторгается на Землю с целью ее порабощения. Узнав о готовящейся атаке, Ник Фьюри (Джексон) обращается за помощью к своим старым союзникам: бывшему агенту ЦРУ Эверетту Россу (Фриман), оперативнице «Щ.И.Т.» Марии Хилл (Смолдерс) и добродушному скруллу Талосу (Мендельсон).

Главным злодеем сериала станет лидер мятежных скруллов Гравик, которого воплотит Кингсли Бен-Адир («Правило Коми»). Кроме того, в число «неоднозначных» героев шоу можно записать двуличную оперативницу MI6 и давнюю соратницу Фьюри Соню Фолсуорт, роль которой исполнит Оливия Колман («Фаворитка»), а также приверженную радикальных взглядов дочь Талоса Гию, которую сыграет Эмилия Кларк («Игра престолов»). Для обеих актрис «Секретное вторжение» станет дебютом в киновселенной Marvel. Также на экране вновь появится давний товарищ Железного человека Джеймс Роудс в исполнении Дона Чидла.

Функции шоураннера и сценариста выполняет Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»). Постановкой занимались Томас Безуча («Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков») и Али Селим («Пациенты»).

Создатели обещают, что «Секретное вторжение» будет мрачным сериалом, пропитанным духом паранойи и безысходности. Так, выступая на фестивале D23, Смолдерс заявила:

«Это мрачное шоу. Мы углубимся в исследование наших персонажей. Мы покажем их в новом свете. Это будет захватывающий триллер, в котором ни один из героев не может полностью доверять другому. Как узнать кто стоит перед тобой — скрулл или человек? Это будет что-то вроде игры в угадайку».

В целом шоу позиционируется как шпионская драма с элементами психологического хоррора.

В прошлое воскресенье, 3 апреля, Disney+ опубликовал новый трейлер сериала, который получил очень положительную реакцию от аудитории. Многие комментаторы написали, что «Секретное вторжение» — это «именно то, что нужно MCU», а также похвалили шоу за его серьезный и мрачный тон.