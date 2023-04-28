Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Семейный обряд" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Козленок принцессы Аши получает способность говорить в первом трейлере мультфильма «Желание»

Козленок принцессы Аши получает способность говорить в первом трейлере мультфильма «Желание»

28 апреля 2023 14:16
Козленок принцессы Аши получает способность говорить в первом трейлере мультфильма «Желание»

Премьера нового анимационного мюзикла от создателей «Холодного сердца» состоится в ноябре.

Анимационная студия Disney поделилась первым трейлером своего нового музыкального мультфильма «Желание». Главных персонажей картины озвучивают лауреат премии «Оскар» Ариана ДеБос («Вестсайдская история»), Алан Тьюдик («Засланец из космоса») и Крис Пайн («Подземелья и драконы: Честь среди воров»).

Действие разворачивается в волшебном королевстве Росас, управляемым злым королем Магнифико (Пайн). Главная героиня — смелая и добросердечная 17-летняя девушка Аша (ДеБос), осознающая, что ее родина захвачена силами тьмы. В отчаянной попытке спасти Росас она вглядывается в ночное небо и загадывает желание. После этого одна из звезд внезапно спускается на землю и дарует ручному козленку Аши возможность говорить.

Режиссером мультика выступает ветеран Disney Крис Бак, участвовавший в создании таких популярных картин, как «Холодное сердце», «Покахонтас» и «Тарзан». Он также написал сценарий ленты вместе с главным креативным директором студии Дженнифер Ли, ранее работавшей над «Ральфом против Интернета» и «Зверополисом». В качестве саундтрека к ленте были использованы оригинальные композиции от Джулии Майклс и песня Love You to Lose Me Селены Гомес. Мультфильм был создан посредством комбинации компьютерной трехмерной графики и классической акварельной анимации.

«Желание» выйдет 22 ноября.

Фото: Disney
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Серийные убийцы и женщина с топором: 8 новых криминальных триллеров, основанных на реальных событиях Серийные убийцы и женщина с топором: 8 новых криминальных триллеров, основанных на реальных событиях Читать далее 29 апреля 2023
Дэниел Рэдклифф всё ещё получает миллионы с Гарри Поттера, хотя он кончился 10 лет назад Дэниел Рэдклифф всё ещё получает миллионы с Гарри Поттера, хотя он кончился 10 лет назад Читать далее 28 апреля 2023
От второй звезды направо и прямо до утра: 9 главных экранизаций «Питера Пэна» От второй звезды направо и прямо до утра: 9 главных экранизаций «Питера Пэна» Читать далее 28 апреля 2023
3 выдумки в «Великолепном веке», над которыми смеются историки 3 выдумки в «Великолепном веке», над которыми смеются историки Читать далее 27 апреля 2023
Тест: только настоящие знатоки угадают 16 фильмов СССР по фразе Тест: только настоящие знатоки угадают 16 фильмов СССР по фразе Читать далее 27 апреля 2023
Вот какую сцену из Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф никогда не согласится переснять Вот какую сцену из Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф никогда не согласится переснять Читать далее 28 апреля 2023
Тест: Вы не жили в СССР, если не сможете ответить хотя бы на 8/10 вопросов о советском кино Тест: Вы не жили в СССР, если не сможете ответить хотя бы на 8/10 вопросов о советском кино Читать далее 28 апреля 2023
Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет Читать далее 27 апреля 2023
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов Читать далее 28 апреля 2023
Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов Читать далее 29 апреля 2023
Related video