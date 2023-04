Козленок принцессы Аши получает способность говорить в первом трейлере мультфильма «Желание»

Анимационная студия Disney поделилась первым трейлером своего нового музыкального мультфильма «Желание». Главных персонажей картины озвучивают лауреат премии «Оскар» Ариана ДеБос («Вестсайдская история»), Алан Тьюдик («Засланец из космоса») и Крис Пайн («Подземелья и драконы: Честь среди воров»).

Действие разворачивается в волшебном королевстве Росас, управляемым злым королем Магнифико (Пайн). Главная героиня — смелая и добросердечная 17-летняя девушка Аша (ДеБос), осознающая, что ее родина захвачена силами тьмы. В отчаянной попытке спасти Росас она вглядывается в ночное небо и загадывает желание. После этого одна из звезд внезапно спускается на землю и дарует ручному козленку Аши возможность говорить.

Режиссером мультика выступает ветеран Disney Крис Бак, участвовавший в создании таких популярных картин, как «Холодное сердце», «Покахонтас» и «Тарзан». Он также написал сценарий ленты вместе с главным креативным директором студии Дженнифер Ли, ранее работавшей над «Ральфом против Интернета» и «Зверополисом». В качестве саундтрека к ленте были использованы оригинальные композиции от Джулии Майклс и песня Love You to Lose Me Селены Гомес. Мультфильм был создан посредством комбинации компьютерной трехмерной графики и классической акварельной анимации.

«Желание» выйдет 22 ноября.