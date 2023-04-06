Новый гангстерский фильм с Робертом Де Ниро и экранизация «Майнкрафта» получили даты релиза

Студия Warner Bros. обновила свой календарь предстоящих релизов, в том числе назначив даты премьер гангстерской драмы с Робертом Де Ниро «Умники» (The Wise Guys) и экранизации «Майнкрафт» с Джейсоном Момоа. Фильм с Де Ниро выйдет в прокат 2 февраля 2024 года, а долгожданная киноверсия знаменитой видеоигры стартует в кинотеатрах 4 апреля 2025 года.

Попытки снять и выпустить «Умников» предпринимались на протяжении нескольких десятилетий, но только сейчас проект наконец близок к реализации. Съемки прошли в прошлом году. Режиссером выступил Барри Левинсон («Спящие», «Человек дождя»). Сценарий написал жанровый специалист Николас Пиледжи — автор книг, по мотивам которых Мартин Скорсезе снял «Славных парней» и «Казино». Зрителей ждет история противостояния итало-американских мафиози Вито Дженовезе и Фрэнка Костелло, управлявших своими семьями в середине XX века. Обоих криминальных авторитетов сыграл Де Ниро.

Что касается «Майнкрафта», то режиссурой фильма займется Джаред Хесс («Наполеон Динамит»). В старом синопсисе указано, что в центре повествования окажется группа молодых авантюристов, пытающихся спасти свой угловатый Оверворлд от коварного Дракона Края.

Вместе с тем Warner Bros. поменяла местами супергеройский блокбастер с Момоа «Аквамен и потерянное царство» и мюзикл с Холли Бейли «Цвет лиловый», выход которых намечен на конец года. Картина DC была смещена на пять дней: с 25 декабря на 20 декабря. Освободившийся рождественский слот заняла адаптация бродвейского спектакля. Также студия зарезервировал под некий секретный проект дату 19 декабря 2025 года и удалила из расписания безымянный фильм DC, который ранее был намечен на 22 сентября этого года.