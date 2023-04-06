Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не слышу зла" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Новый гангстерский фильм с Робертом Де Ниро и экранизация «Майнкрафта» получили даты релиза

Новый гангстерский фильм с Робертом Де Ниро и экранизация «Майнкрафта» получили даты релиза

6 апреля 2023 14:34
Новый гангстерский фильм с Робертом Де Ниро и экранизация «Майнкрафта» получили даты релиза

Также Warner Bros. изменила даты выхода «Аквамена 2» и мюзикла со звездой «Русалочки».

Студия Warner Bros. обновила свой календарь предстоящих релизов, в том числе назначив даты премьер гангстерской драмы с Робертом Де Ниро «Умники» (The Wise Guys) и экранизации «Майнкрафт» с Джейсоном Момоа. Фильм с Де Ниро выйдет в прокат 2 февраля 2024 года, а долгожданная киноверсия знаменитой видеоигры стартует в кинотеатрах 4 апреля 2025 года.

Попытки снять и выпустить «Умников» предпринимались на протяжении нескольких десятилетий, но только сейчас проект наконец близок к реализации. Съемки прошли в прошлом году. Режиссером выступил Барри Левинсон («Спящие», «Человек дождя»). Сценарий написал жанровый специалист Николас Пиледжи — автор книг, по мотивам которых Мартин Скорсезе снял «Славных парней» и «Казино». Зрителей ждет история противостояния итало-американских мафиози Вито Дженовезе и Фрэнка Костелло, управлявших своими семьями в середине XX века. Обоих криминальных авторитетов сыграл Де Ниро.

Что касается «Майнкрафта», то режиссурой фильма займется Джаред Хесс («Наполеон Динамит»). В старом синопсисе указано, что в центре повествования окажется группа молодых авантюристов, пытающихся спасти свой угловатый Оверворлд от коварного Дракона Края.

Вместе с тем Warner Bros. поменяла местами супергеройский блокбастер с Момоа «Аквамен и потерянное царство» и мюзикл с Холли Бейли «Цвет лиловый», выход которых намечен на конец года. Картина DC была смещена на пять дней: с 25 декабря на 20 декабря. Освободившийся рождественский слот заняла адаптация бродвейского спектакля. Также студия зарезервировал под некий секретный проект дату 19 декабря 2025 года и удалила из расписания безымянный фильм DC, который ранее был намечен на 22 сентября этого года.

Фото: Universal Pictures; David Shankbone
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы Читать далее 7 апреля 2023
Тест: кто ты из «Шрэка»? Тест: кто ты из «Шрэка»? Читать далее 6 апреля 2023
Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес Читать далее 7 апреля 2023
Не скучайте по «Гарри Поттеру»: 10 других фильмов с атмосферой волшебства Не скучайте по «Гарри Поттеру»: 10 других фильмов с атмосферой волшебства Читать далее 5 апреля 2023
«Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии «Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии Читать далее 1 апреля 2023
Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Читать далее 3 апреля 2023
Фанатские теории: 5 персонажей Marvel, которых может сыграть Педро Паскаль Фанатские теории: 5 персонажей Marvel, которых может сыграть Педро Паскаль Читать далее 3 апреля 2023
Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Читать далее 2 апреля 2023
Когда полиция бессильна: 8 фильмов о неуловимых убийцах Когда полиция бессильна: 8 фильмов о неуловимых убийцах Читать далее 6 апреля 2023
Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров Читать далее 7 апреля 2023
Related video