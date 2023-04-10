Звезда «Снегопада» Демсон Идрис сыграет с Брэдом Питтом в фильме о Формуле-1

В актерском составе масштабной гоночной драмы с Брэдом Питтом о Формуле-1 произошло примечательное пополнение. Как передает Variety, к пока безымянной спортивной картине присоединился молодой актер Демсон Идрис, известный по главной роли в криминальном сериале FX «Снегопад».

О сюжете в данный момент известно лишь в общих чертах. В центре повествования окажется опытный гонщик Формулы-1, которому приходится стать наставником для подающего большие надежды новичка. Возрастной спортсмен намерен уйти в отставку, но перед этим он соглашается на прощальный заезд, в котором ему доведется быть в одной команде с молодым подопечным. Питт сыграет протагониста, тогда как Идрису досталась роль одного из членов команды главного героя.

Постановкой займется режиссер авиационного боевика «Топ Ган: Мэверик» Джозеф Косински. Оригинальный сценарий написал Эрен Крюгер, в этом году получивший номинацию на «Оскар» за текст упомянутой картины с Томом Крузом. Производство курируют мегапродюсер Джерри Брукхаймер, чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, а также компания Питта Plan B Entertainment и медиагигант Apple.

Как и все новые проекты Apple Original Films, гоночный фильм получит полноценный кинотеатральный релиз с крупной маркетинговой поддержкой и прокатом не менее 30 дней.